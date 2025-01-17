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Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧС - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧС
Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧС - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧС
На сегодняшний день нет необходимости ограничивать или запрещать рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне из-за выброса нефтепродуктов с затонувших в... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T14:39
2025-01-17T14:51
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
крым
краснодарский край
виталий савельев
анна попова
росрыболовство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На сегодняшний день нет необходимости ограничивать или запрещать рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне из-за выброса нефтепродуктов с затонувших в Керченском проливе танкеров. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС.В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, также не вызывает опасений. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.По состоянию на сегодняшний день завершена обваловка кормы севшего на мель у мыса Панагия танкера "Волгонефть-239", укрепляется внешний контур, начата откачка и вывоз мазута. Ее должны завершить до конца месяца.Также прорабатываются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". Глава МЧС России Александр Куренков, отвечающий за оперативное управление всеми службами на месте ЧС, сообщил, что группа чрезвычайного ведомства в течение недели работала в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Он подчеркнул, что контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий будет очень пристальным. Возглавляющий комиссию зампредседателя правительства Виталий Савельев отметил, что актуальные данные по проводимым работам поступают в круглосуточном режиме."Следующее заседание пройдет 24 января, вместе с членами комиссии мы планируем снова выехать в регион, чтобы на месте ознакомиться с результатами проделанной работы", - подытожил Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пострадавших от мазута птиц могут выпустить во внутренние водоемыМазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолетыВ Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбеМесяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на Кубани
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, крым, краснодарский край, виталий савельев, анна попова, росрыболовство, новости
Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧС

Росрыболовство: запрещать рыбный промысел в Черном и Азовском морях пока нет необходимости

14:39 17.01.2025 (обновлено: 14:51 17.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРыбаки во время ловли рыбы на мысе Тарханкут. Большой Атлеш
Рыбаки во время ловли рыбы на мысе Тарханкут. Большой Атлеш - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На сегодняшний день нет необходимости ограничивать или запрещать рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне из-за выброса нефтепродуктов с затонувших в Керченском проливе танкеров. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС.
"Согласно данным ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов, ситуация стабильная. В настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, также не вызывает опасений. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.
По состоянию на сегодняшний день завершена обваловка кормы севшего на мель у мыса Панагия танкера "Волгонефть-239", укрепляется внешний контур, начата откачка и вывоз мазута. Ее должны завершить до конца месяца.
Также прорабатываются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212".
Глава МЧС России Александр Куренков, отвечающий за оперативное управление всеми службами на месте ЧС, сообщил, что группа чрезвычайного ведомства в течение недели работала в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Он подчеркнул, что контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий будет очень пристальным.
Возглавляющий комиссию зампредседателя правительства Виталий Савельев отметил, что актуальные данные по проводимым работам поступают в круглосуточном режиме.
"Следующее заседание пройдет 24 января, вместе с членами комиссии мы планируем снова выехать в регион, чтобы на месте ознакомиться с результатами проделанной работы", - подытожил Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЧерное мореКрымКраснодарский крайВиталий СавельевАнна ПоповаРосрыболовствоНовости
 
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