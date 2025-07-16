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Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма
Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T13:45
2025-07-16T13:16
вода
оксана белошейкина
роспотребнадзор
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экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.По ее словам, это абсолютно нормальный показатель, не превышающий среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году среднероссийский показатель нестандартных проб морской воды составил 11,1%.Специалист также сообщила, что в пробах рыбы и морепродуктов в Черном море не выявлено отклонений от нормы и загрязнений.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
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вода, оксана белошейкина, роспотребнадзор, крым, новости крыма, экология, отдых в крыму
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма

Качество морской воды у берегов Крыма соответствует всем нормам - Роспотребнадзор

13:45 16.07.2025
 
Пляж Орловка в Севастополе
Пляж Орловка в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.
"На сегодняшний день мы исследовали более четырех тысяч проб морской воды на микробиологические, химические и паразитологические показатели. Процент нестандартных проб составляет 4,9%", - сказала Белошейкина.
По ее словам, это абсолютно нормальный показатель, не превышающий среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году среднероссийский показатель нестандартных проб морской воды составил 11,1%.
Специалист также сообщила, что в пробах рыбы и морепродуктов в Черном море не выявлено отклонений от нормы и загрязнений.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.
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ВодаОксана БелошейкинаРоспотребнадзорКрымНовости КрымаЭкологияОтдых в Крыму
 
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