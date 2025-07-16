https://crimea.ria.ru/20250716/naskolko-bezopasna-morskaya-voda-u-beregov-kryma-1147985955.html

Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма

Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма

Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T13:45

2025-07-16T13:45

2025-07-16T13:16

вода

оксана белошейкина

роспотребнадзор

крым

новости крыма

экология

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147103434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39aaf516ec1302644c45636f1574e685.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.По ее словам, это абсолютно нормальный показатель, не превышающий среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году среднероссийский показатель нестандартных проб морской воды составил 11,1%.Специалист также сообщила, что в пробах рыбы и морепродуктов в Черном море не выявлено отклонений от нормы и загрязнений.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода, оксана белошейкина, роспотребнадзор, крым, новости крыма, экология, отдых в крыму