https://crimea.ria.ru/20250716/naskolko-bezopasna-morskaya-voda-u-beregov-kryma-1147985955.html
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма
Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T13:45
2025-07-16T13:45
2025-07-16T13:16
вода
оксана белошейкина
роспотребнадзор
крым
новости крыма
экология
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147103434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39aaf516ec1302644c45636f1574e685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.По ее словам, это абсолютно нормальный показатель, не превышающий среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году среднероссийский показатель нестандартных проб морской воды составил 11,1%.Специалист также сообщила, что в пробах рыбы и морепродуктов в Черном море не выявлено отклонений от нормы и загрязнений.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147103434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a9b0d43f6974f088e2205388e626ea7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода, оксана белошейкина, роспотребнадзор, крым, новости крыма, экология, отдых в крыму
Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма
Качество морской воды у берегов Крыма соответствует всем нормам - Роспотребнадзор