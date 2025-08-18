https://crimea.ria.ru/20250818/kogda-postroyat-kanalizatsionnyy-kollektor-v-balaklave-1148804464.html
Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора составляет 30%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сейчас строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора уже 30%. Его общая протяженность почти 15 км, строится в две нитки — это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций", - сообщил он. Развожаев уточнил, что коллектор рассчитан на переработку до 12,5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, с учетом перспективной застройки, включая яхтенную марину.По информации губернатора, рабочие уже приступили к строительству канализационно-насосной станции "Золотая балка", которая является важной частью нового Балаклавского канализационного коллектора.В ходе работ используются современные технологии для бережного отношения к окружающей среде, добавил он."Золотая балка" станет одной из четырех насосных станций проекта. Две станции №9 и №10 мы реконструируем в исторической части Балаклавы, а две — строим заново. Они обеспечат бесперебойную транспортировку стоков на очистные сооружения "КОС-Южные", - отметил губернатор, заверив, что строительство объекта будет завершено в 2026 году.В конце марта в Балаклаве перекрыли улицу Калича из-за строительства коллектора. Власти пообещали, что дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустили шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменили схему движения 27 маршрута общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годамиСмена подрядчика - что со сроками стройки КОС "Южные" в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора составляет 30%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сейчас строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора уже 30%. Его общая протяженность почти 15 км, строится в две нитки — это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций", - сообщил он.
Развожаев уточнил, что коллектор рассчитан на переработку до 12,5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, с учетом перспективной застройки, включая яхтенную марину.
По информации губернатора, рабочие уже приступили к строительству канализационно-насосной станции "Золотая балка", которая является важной частью нового Балаклавского канализационного коллектора.
"Этот масштабный проект кардинально изменит экологическую и коммунальную ситуацию в городе. После ввода коллектора в эксплуатацию все канализационные стоки будут направляться на КОС "Южные", - уточнил Развожаев.
В ходе работ используются современные технологии для бережного отношения к окружающей среде, добавил он.
"Золотая балка" станет одной из четырех насосных станций проекта. Две станции №9 и №10 мы реконструируем в исторической части Балаклавы, а две — строим заново. Они обеспечат бесперебойную транспортировку стоков на очистные сооружения "КОС-Южные", - отметил губернатор, заверив, что строительство объекта будет завершено в 2026 году.
В конце марта в Балаклаве перекрыли улицу Калича из-за строительства коллектора. Власти пообещали, что дорога будет перекрыта
до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустили шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменили схему движения 27 маршрута общественного транспорта.
