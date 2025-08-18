Рейтинг@Mail.ru
Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/kogda-postroyat-kanalizatsionnyy-kollektor-v-balaklave-1148804464.html
Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве
Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве
Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора составляет 30%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T12:15
2025-08-18T12:15
канализационные очистные сооружения «южные»
балаклава
севастополь
новости
михаил развожаев
строительство кос в крыму
экология
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148804658_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_455f207f51e2f84615cd6e9a15a0c4dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора составляет 30%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сейчас строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора уже 30%. Его общая протяженность почти 15 км, строится в две нитки — это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций", - сообщил он. Развожаев уточнил, что коллектор рассчитан на переработку до 12,5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, с учетом перспективной застройки, включая яхтенную марину.По информации губернатора, рабочие уже приступили к строительству канализационно-насосной станции "Золотая балка", которая является важной частью нового Балаклавского канализационного коллектора.В ходе работ используются современные технологии для бережного отношения к окружающей среде, добавил он."Золотая балка" станет одной из четырех насосных станций проекта. Две станции №9 и №10 мы реконструируем в исторической части Балаклавы, а две — строим заново. Они обеспечат бесперебойную транспортировку стоков на очистные сооружения "КОС-Южные", - отметил губернатор, заверив, что строительство объекта будет завершено в 2026 году.В конце марта в Балаклаве перекрыли улицу Калича из-за строительства коллектора. Власти пообещали, что дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустили шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменили схему движения 27 маршрута общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годамиСмена подрядчика - что со сроками стройки КОС "Южные" в Севастополе
балаклава
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148804658_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_f141ffcebdfffc4e0aa77b14b40ca7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канализационные очистные сооружения «южные», балаклава, севастополь, новости, михаил развожаев, строительство кос в крыму, экология, новости севастополя
Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве

Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора составляет 30%

12:15 18.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство Балаклавского канализационного коллектора
Строительство Балаклавского канализационного коллектора
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора составляет 30%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сейчас строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора уже 30%. Его общая протяженность почти 15 км, строится в две нитки — это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций", - сообщил он.
Развожаев уточнил, что коллектор рассчитан на переработку до 12,5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, с учетом перспективной застройки, включая яхтенную марину.
По информации губернатора, рабочие уже приступили к строительству канализационно-насосной станции "Золотая балка", которая является важной частью нового Балаклавского канализационного коллектора.
"Этот масштабный проект кардинально изменит экологическую и коммунальную ситуацию в городе. После ввода коллектора в эксплуатацию все канализационные стоки будут направляться на КОС "Южные", - уточнил Развожаев.
В ходе работ используются современные технологии для бережного отношения к окружающей среде, добавил он.
"Золотая балка" станет одной из четырех насосных станций проекта. Две станции №9 и №10 мы реконструируем в исторической части Балаклавы, а две — строим заново. Они обеспечат бесперебойную транспортировку стоков на очистные сооружения "КОС-Южные", - отметил губернатор, заверив, что строительство объекта будет завершено в 2026 году.
В конце марта в Балаклаве перекрыли улицу Калича из-за строительства коллектора. Власти пообещали, что дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустили шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменили схему движения 27 маршрута общественного транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму
"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годами
Смена подрядчика - что со сроками стройки КОС "Южные" в Севастополе
 
Канализационные очистные сооружения «Южные»БалаклаваСевастопольНовостиМихаил РазвожаевСтроительство КОС в КрымуЭкологияНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В Крыму на Демерджи пострадал турист
12:20Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"
12:15Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве
11:53Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
11:38Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов
11:2220 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области
11:15Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего
10:50Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
10:45На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
10:33Крымский мост сейчас – в очереди стоять пять часов
10:24В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек
10:16Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
10:10В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
09:30В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены
09:17Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту
09:13Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
09:08Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
08:52Взрывы прогремели в Одессе
08:35Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
08:19Как в Крыму предотвращают теракты
Лента новостейМолния