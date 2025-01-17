https://crimea.ria.ru/20250117/v-krymu-predlozhili-vvesti-ogranicheniya-po-zastroyke-kurortnykh-territoriy-1143411012.html

В Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорий

В Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорий - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорий

В Крыму необходимо разработать рекомендации по застройке курортных территорий, которыми запрещалось бы возведение высотных объектов, с протяженностью вдоль... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T06:02

2025-01-17T06:02

2025-01-17T06:41

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо разработать рекомендации по застройке курортных территорий, которыми запрещалось бы возведение высотных объектов, с протяженностью вдоль моря, что разрушает структуру и природность крымского ландшафта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал архитектор, председатель республиканского Союза архитекторов Кирилл Бабеев.Первые крупные гостиничные комплексы вблизи Черного моря начали строить в 1970-х годах на Южном берегу Крыма. И хотя мнение о них до сих пор неоднозначно, на фоне современных объектов размещения эти выигрывают очень существенно, говорит Бабеев."Сейчас же застройщики стремятся строить вдоль моря, потому что это виды и, следовательно, удорожание продаваемого квадратного метра", – добавил он.По его мнению, так называемые "свечки", которые снова возвращаются в курортную архитектуру, даже более деликатны к ландшафту, чем подобные объекты. Поскольку, хоть и возвышаются над природой, представляют собой точечное в нее внедрение и занимают меньшую площадь, и только "дело профессионализма, как с архитектурной точки зрения их решать".Также он считает, что в Крыму должны быть введены нормативы, которые будут регулировать жилую застройку в республике. Пока такие документы отсутствуют."По практическому опыту я сделал вывод, что многим людям все равно, в какой цвет красить стены своего дома или какой для крыши использовать. И если в каждом регионе будут разработаны свои рекомендации для индивидуальных застройщиков, то при их внедрении, я думаю, застройка будет более гармоничной", – сказал Бабеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортЧто даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, кирилл бабеев, архитектура, мнения