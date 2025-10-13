На западе Крыма появится новый город-курорт

https://crimea.ria.ru/20251013/na-zapade-kryma-poyavitsya-novyy-gorod-kurort-1150151040.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Курортный поселок Николаевка на западе Крыма вырастет как минимум вдвое благодаря реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) и получит все шансы стать городом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления реализации документов территориального планирования Минжилполитики и Госстройнадзора РК Александр Игумнов.По его словам, "новая Николаевка" должна появиться по левую сторону от трассы Симферополь – Николаевка "там, где раньше был пансионат "Энергетик"."Там территория 825 гектаров. Это, грубо говоря, еще одна Николаевка рядом с Николаевкой. Масштаб проекта очень большой, и идея очень интересная. А учитывая транспортную доступность – от аэропорта Симферополь, который у нас, надеемся, скоро заработает, все не так далеко находится, – то это очень перспективно", – прокомментировал Игумнов.Он рассказал, что там планируют построить около 7,5 миллионов квадратных метров жилья, из которых 6 млн – жилая застройка и 1,5 млн – нежилая."Также в рамках проекта инвестором планируется возведение более 20 дошкольных учреждений и около 10 общеобразовательных. Будут экспоцентры и поликлиники: взрослая, детская, зубная. Планируется исследовательский центр медицинский, кампусы", – уточнил Игумнов.Для реализации проекта, разумеется, будут модернизировать всю инфраструктуру, подчеркнул он, связанные с этим вопросы уже на стадии обсуждения.Помимо этого, в рамках проекта планируется укреплять берега и приводить в порядок пляжи, добавил он."Плюс у нас есть там объект регионального значения, который в настоящий момент в стадии реализации, это строительство набережной с устройством берегоукрепительных сооружений пгт Николаевки. Уже утверждена документация планировки территории на нее. Инвестор берет на себя обязательство - часть этого проекта и 2,3 км будет реконструировать самостоятельно", - уточнил Игумнов.Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииПо его словам, социальные объекты, которые появятся здесь, на земле, частично принадлежащей инвестору, будут софинансироваться государством.Игумнов также обратил внимание на то, что этот масштабный проект в Николаевском сельском поселении обсуждается на уровне концепции, планирования, а реализация задуманного рассчитана на 25 лет. При этом в генплан Крыма и в правила землепользования и застройки "уже внесены соответствующие изменения", заметил он.По словам Игумнова, когда проект "новая Николаевка" будет завершен и население здесь увеличится, у нынешнего поселка появятся все шансы стать городом."Этот вопрос уже будет обсуждаться, когда все реализуется", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожный вокзал Севастополя хотят перенести на Северную сторонуКрым вошел в топ направлений для экономного отдыхаКрым планируют сделать круглогодичной здравницей России

