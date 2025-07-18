https://crimea.ria.ru/20250718/peredaval-dannye-o-voennykh-obektakh-krymchanina-zaderzhali-za-gosizmenu-1148044866.html

Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену

Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T08:21

2025-07-18T08:21

2025-07-18T08:36

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

феодосия

крым

госизмена

задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Керчи задержали местного жителя, который передавал украинской разведке данные о местах расположения систем противовоздушной обороны в городе, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей https://crimea.ria.ru/20250717/krymchanin-slival-kievu-mesta-raspolozheniya-pvo-v-kerchi-za-5-tysyach-rubley-1148026218.html.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту

россия

феодосия

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, феодосия, крым, госизмена, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, пво