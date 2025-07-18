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Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену
Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T08:21
2025-07-18T08:36
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
феодосия
крым
госизмена
задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Керчи задержали местного жителя, который передавал украинской разведке данные о местах расположения систем противовоздушной обороны в городе, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей https://crimea.ria.ru/20250717/krymchanin-slival-kievu-mesta-raspolozheniya-pvo-v-kerchi-za-5-tysyach-rubley-1148026218.html.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
россия
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, феодосия, крым, госизмена, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, пво
Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену

В Крыму задержали жителя Феодосии за передачу Киеву данных о военных объектах и ПВО

08:21 18.07.2025 (обновлено: 08:36 18.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов и расположении ПВО", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Керчи задержали местного жителя, который передавал украинской разведке данные о местах расположения систем противовоздушной обороны в городе, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей https://crimea.ria.ru/20250717/krymchanin-slival-kievu-mesta-raspolozheniya-pvo-v-kerchi-za-5-tysyach-rubley-1148026218.html.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияФеодосияКрымГосизменаЗадержание украинских диверсантов в Крыму и СевастополеПВО
 
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