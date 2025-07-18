Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену
В Крыму задержали жителя Феодосии за передачу Киеву данных о военных объектах и ПВО
08:21 18.07.2025 (обновлено: 08:36 18.07.2025)
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
© ЦОС ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов и расположении ПВО", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Керчи задержали местного жителя, который передавал украинской разведке данные о местах расположения систем противовоздушной обороны в городе, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей https://crimea.ria.ru/20250717/krymchanin-slival-kievu-mesta-raspolozheniya-pvo-v-kerchi-za-5-tysyach-rubley-1148026218.html.
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