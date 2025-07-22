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Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины
Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины
Трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб. Об этом пишет РИА РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T10:27
2025-07-22T10:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
ярославская область
липецкая область
антитеррор
теракт
безопасность
происшествия
приговор
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Двое мужчин и женщина заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, вовлечении в террористическую деятельность и государственной измене, добавили силовики.По информации ФСБ, в городе Харцызске ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче украинской стороне сведений о местах дислокации российских подразделений, а также вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций.Кроме того, к 14 годам заключения в колонии строго режима приговорен задержанный в 2024 году в Липецкой области пособник украинских спецслужб – гражданин РФ, причастный к поджогу в Липецкой области пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих.Ранее сообщалось, что в Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного. Задержанный россиянин по поручению Киева вел наблюдение за передвижениями потенциальной жертвы по городу, чтобы определить место для установки взрывного устройства под его автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонииДвое подростков задержаны за подготовку терактаПередавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену
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ярославская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), ярославская область, липецкая область, антитеррор, теракт, безопасность, происшествия, приговор, уголовный кодекс, госизмена, новости
Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины

ФСБ задержала трех россиян за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб

10:27 22.07.2025 (обновлено: 10:48 22.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ на территории Донецкой Народной Республики, Ярославской и Липецкой областей пресечена деятельность трех пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров", – сказано в сообщении.
Двое мужчин и женщина заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, вовлечении в террористическую деятельность и государственной измене, добавили силовики.
По информации ФСБ, в городе Харцызске ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче украинской стороне сведений о местах дислокации российских подразделений, а также вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций.
"В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона", – сказано в сообщении.
Кроме того, к 14 годам заключения в колонии строго режима приговорен задержанный в 2024 году в Липецкой области пособник украинских спецслужб – гражданин РФ, причастный к поджогу в Липецкой области пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного. Задержанный россиянин по поручению Киева вел наблюдение за передвижениями потенциальной жертвы по городу, чтобы определить место для установки взрывного устройства под его автомобиль.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ярославская областьЛипецкая областьАнтитеррорТерактБезопасностьПроисшествияПриговорУголовный кодексГосизменаНовости
 
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