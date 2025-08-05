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В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену

В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену

В Севастополе 42-летняя женщина и ее 24-летняя дочь передавали Киеву данные об объектах Вооруженных сил России. Каждую из женщин приговорили к 12 годам... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T15:57

2025-08-05T15:57

2025-08-05T16:00

севастополь

госизмена

прокуратура города севастополя

происшествия

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя женщина и ее 24-летняя дочь передавали Киеву данные об объектах Вооруженных сил России. Каждую из женщин приговорили к 12 годам исправительной колонии за государственную измену. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, молодая женщина решила за вознаграждение вести конфиденциальное сотрудничество с представителями Украины. К осуществлению этой деятельности она привлекла мать.Их преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту.Обе женщины обвиняются в государственной измене. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Суд приговорил каждую из подсудимых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Также злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "сливал" Киеву места расположения ПВО в Керчи за 5 тысяч рублейГотовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб УкраиныФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, госизмена, прокуратура города севастополя, происшествия, главное управление разведки украины (гур), новости севастополя