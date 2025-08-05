В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену
В Севастополе мать и дочь получили по 12 лет колонии за сотрудничество с разведкой Украины
15:57 05.08.2025 (обновлено: 16:00 05.08.2025)
© Прокуратура СевастополяВынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц Севастополя, обвиняемых в государственной измене
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя женщина и ее 24-летняя дочь передавали Киеву данные об объектах Вооруженных сил России. Каждую из женщин приговорили к 12 годам исправительной колонии за государственную измену. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, молодая женщина решила за вознаграждение вести конфиденциальное сотрудничество с представителями Украины. К осуществлению этой деятельности она привлекла мать.
"В сентябре 2023 года дочь передала сделанные ее матерью фотографии объектов Вооруженных сил РФ в распоряжение подконтрольного ГУР МОУ канала в интернет-мессенджере", – сказано в сообщении.
Их преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту.
Обе женщины обвиняются в государственной измене. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Суд приговорил каждую из подсудимых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.
Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Также злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: