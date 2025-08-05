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ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода
ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода - РИА Новости Крым, 05.08.2025
ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода
Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T09:57
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покушение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости.По данным силовиков, россиянин через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. По его заданию злоумышленник прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатку, которые в дальнейшем планировал использовать для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода. Злоумышленника задержали.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена в форме оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России". Следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили терактФигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
россия
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде
Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, россия, белгород, украина, госизмена, новости, видео
ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости.
2025-08-05T09:57
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ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода

ФСБ сорвала попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода

09:57 05.08.2025 (обновлено: 10:27 05.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости.
По данным силовиков, россиянин через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. По его заданию злоумышленник прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатку, которые в дальнейшем планировал использовать для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена в форме оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России". Следственные действия продолжаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПокушениеРоссияБелгородУкраинаГосизменаНовости
 
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