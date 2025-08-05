https://crimea.ria.ru/20250805/fsb-sorvala-pokushenie-na-glavu-oboronnogo-predpriyatiya-belgoroda-1148491120.html

ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода

ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода - РИА Новости Крым, 05.08.2025

ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода

Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T09:57

2025-08-05T09:57

2025-08-05T10:27

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

покушение

россия

белгород

украина

госизмена

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148492494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5bf07a1bbb607433b57f2ec661c94ed4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости.По данным силовиков, россиянин через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. По его заданию злоумышленник прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатку, которые в дальнейшем планировал использовать для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода. Злоумышленника задержали.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена в форме оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России". Следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили терактФигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области

россия

белгород

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск. 2025-08-05T09:57 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, россия, белгород, украина, госизмена, новости, видео