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ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода
ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода - РИА Новости Крым, 05.08.2025
ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода
Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T09:57
2025-08-05T09:57
2025-08-05T10:27
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ сорвали попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости.По данным силовиков, россиянин через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. По его заданию злоумышленник прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатку, которые в дальнейшем планировал использовать для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода. Злоумышленника задержали.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена в форме оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России". Следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили терактФигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде
Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск.
2025-08-05T09:57
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, россия, белгород, украина, госизмена, новости, видео
ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода
ФСБ сорвала попытку убийства главы оборонного предприятия Белгорода
09:57 05.08.2025 (обновлено: 10:27 05.08.2025)