Севастополец получил 14 лет за госизмену

Вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по РК и... РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по РК и Севастополю.По информации ФСБ, мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем он собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность мужчины, он задержан и заключен под стражу. "С учетом позиции государственного обвинителя Севастопольский городской суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в прокуратуре Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

