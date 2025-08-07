https://crimea.ria.ru/20250807/sevastopolets-poluchil-14-let-za-gosizmenu-1148551186.html
Севастополец получил 14 лет за госизмену
Севастополец получил 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Севастополец получил 14 лет за госизмену
Вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по РК и... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T11:18
2025-08-07T11:18
2025-08-07T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по РК и Севастополю.По информации ФСБ, мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем он собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность мужчины, он задержан и заключен под стражу. "С учетом позиции государственного обвинителя Севастопольский городской суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в прокуратуре Севастополя.
Севастополец получил 14 лет за госизмену
Севастополец получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену
11:18 07.08.2025 (обновлено: 11:21 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по РК и Севастополю.
"Мужчина был завербован через Телеграм представителем СБУ с целью содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
По информации ФСБ, мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем он собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность мужчины, он задержан и заключен под стражу.
"С учетом позиции государственного обвинителя Севастопольский городской суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в прокуратуре Севастополя.
