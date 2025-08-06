https://crimea.ria.ru/20250806/krymchanin-slival-kievu-dannye-o-neftyanom-terminale-v-feodosii-1148529912.html
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:36
2025-08-06T14:36
2025-08-06T14:55
госизмена
приговор
верховный суд крыма
симферополь
закон и право
прокуратура республики крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148529468_0:71:1431:876_1920x0_80_0_0_c55562c8973a903f22dfbc162094ccdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанец призывал к нападению на руководство страныВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуПутин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148529468_86:0:1346:945_1920x0_80_0_0_d87aa49098fc358abe5cfc3fadbfa291.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госизмена, приговор, верховный суд крыма, симферополь, закон и право, прокуратура республики крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
Симферопольца приговорили к 18 годам колонии за госизмену
14:36 06.08.2025 (обновлено: 14:55 06.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.
В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов.
"Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины", - уточнили в прокуратуре.
Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: