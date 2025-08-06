https://crimea.ria.ru/20250806/krymchanin-slival-kievu-dannye-o-neftyanom-terminale-v-feodosii-1148529912.html

Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T14:36

2025-08-06T14:36

2025-08-06T14:55

госизмена

приговор

верховный суд крыма

симферополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанец призывал к нападению на руководство страныВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуПутин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, приговор, верховный суд крыма, симферополь, закон и право, прокуратура республики крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым