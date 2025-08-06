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Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:36
2025-08-06T14:55
госизмена
приговор
верховный суд крыма
симферополь
закон и право
прокуратура республики крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанец призывал к нападению на руководство страныВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуПутин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации
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госизмена, приговор, верховный суд крыма, симферополь, закон и право, прокуратура республики крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

Симферопольца приговорили к 18 годам колонии за госизмену

14:36 06.08.2025 (обновлено: 14:55 06.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.
В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов.
"Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины", - уточнили в прокуратуре.
Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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