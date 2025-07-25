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Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации
Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником и призвал жестко пресекать информационные диверсии и... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T08:50
2025-07-25T08:50
2025-07-25T08:50
владимир путин (политик)
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
праздники и памятные даты
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником и призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации.Путин отметил, что сотрудники Следственного комитета, следователи МВД и ФСБ отвечают за решение целого ряда серьезных задач. Прежде всего это борьба с наиболее опасными проявлениями криминальной угрозы, с организованной преступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом. Такая работа, по словам президента, требует предельной самоотдачи, объективности при производстве предварительного следствия по уголовным делам."Также важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учетом актуальных, современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции", - подчеркнул российский лидер.Путин также особо отметил личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), праздники и памятные даты, новости, безопасность
Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации
Любые попытки вмешательства извне во внутренние дела РФ должны жестко пресекаться – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником и призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации.
"Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", - сказал глава государства в своем поздравительном видеообращении.
Путин отметил, что сотрудники Следственного комитета, следователи МВД и ФСБ отвечают за решение целого ряда серьезных задач. Прежде всего это борьба с наиболее опасными проявлениями криминальной угрозы, с организованной преступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом. Такая работа, по словам президента, требует предельной самоотдачи, объективности при производстве предварительного следствия по уголовным делам.
"Также важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учетом актуальных, современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции", - подчеркнул российский лидер.
Путин также особо отметил личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции.
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