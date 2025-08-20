https://crimea.ria.ru/20250820/krymchanka-poluchila-15-let-za-shpionazh-v-polzu-kieva-1148854480.html

Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева

Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева

В Крыму на 15 лет осудили жительницу Джанкойского района за передачу Киеву сведений о российских ПВО и геолокаций военных. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на 15 лет осудили жительницу Джанкойского района за передачу Киеву сведений о российских ПВО и геолокаций военных. Об этом сообщает прокуратура республики.По данным правоохранительных органов, женщина был противницей СВО. В марте 2024 года она вступила в сообщество, администраторами которого являлись представители украинской разведки. По их заданию виновная фотографировала места расположения российских ПВО и дислокации военных.Женщину задержали сотрудники ФСБ. Верховный суд Республики Крым квалифицировал действия подсудимой по ст. 275 УК РФ - государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж - передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации.28 -летнюю женщину приговорили к 15 годам исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что 45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Мужчина фотографировал стоянки кораблей Черноморского флота, а также места дислокации и перемещение вертолетов войск нацгвардии Российской Федерации, фотографии отправлял представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение,Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в ПодмосковьеПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

