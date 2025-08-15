Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах
Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах
45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города."Установлено, что злоумышленник с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, посредством переписки в интернет-мессенджере WhatsApp, был привлечен спецслужбами вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на сбор и передачу сведений", - говорится в сообщении.Пособника украинских спецслужб задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, он помещен под стражу. Мужчина обвиняется по ст. 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации (государственная измена).Уголовное дело рассмотрит Севастопольский городской суд, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее был вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Он получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также сообщалось, что житель Крыма окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в ПодмосковьеВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуВ России предотвратили более 170 терактов с начала года
Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах

В Севастополе будут судить пособника Киева за передачу данных о кораблях ЧФ и вертолетах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Установлено, что злоумышленник с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, посредством переписки в интернет-мессенджере WhatsApp, был привлечен спецслужбами вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на сбор и передачу сведений", - говорится в сообщении.
Мужчина фотографировал стоянки кораблей Черноморского флота, а также места дислокации и перемещение вертолетов войск нацгвардии Российской Федерации, фотографии отправлял представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение, уточнили в прокуратуре.
Пособника украинских спецслужб задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, он помещен под стражу. Мужчина обвиняется по ст. 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации (государственная измена).
Уголовное дело рассмотрит Севастопольский городской суд, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее был вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Он получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также сообщалось, что житель Крыма окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене.
