Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах

Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах

45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 15.08.2025

севастополь

новости севастополя

госизмена

задержание в крыму следивших за чф шпионов

всу (вооруженные силы украины)

крым

прокуратура города севастополя

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города."Установлено, что злоумышленник с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, посредством переписки в интернет-мессенджере WhatsApp, был привлечен спецслужбами вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на сбор и передачу сведений", - говорится в сообщении.Пособника украинских спецслужб задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, он помещен под стражу. Мужчина обвиняется по ст. 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации (государственная измена).Уголовное дело рассмотрит Севастопольский городской суд, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее был вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, который был задержан по подозрению в государственной измене. Он получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также сообщалось, что житель Крыма окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в ПодмосковьеВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуВ России предотвратили более 170 терактов с начала года

