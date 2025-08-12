https://crimea.ria.ru/20250812/60-kg-vzryvchatki-v-mashine-agent-sbu-khotel-ubit-voennogo-v-podmoskove-1148663677.html

60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье

60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.08.2025

60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье

В Московской области силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T10:22

2025-08-12T10:22

2025-08-12T10:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Московской области силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.36-летний агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон" был завербован на территории третьей страны. Получив от куратора инструкции, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника, уточнили в ведомстве.Подозреваемого задержали на трассе М-4, когда он направлялся к месту планируемого совершения преступления. Украинский агент в ходе опроса дал признательные показания по факту сотрудничества с украинскими спецслужбами, "в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ"."Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в КраснодареВербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистовПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

