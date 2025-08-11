https://crimea.ria.ru/20250811/gotovili-terakty-v-krymu-pered-sudom-predstanut-agenty-spetssluzhb-kieva-1148636600.html

Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева

Перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в 2023 году один из обвиняемых через социальную сеть установил контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В результате было сформировано террористическое сообщество, в которое вошли еще четверо обвиняемых.В мае 2024 года члены группы получили от куратора задание найти в тайниках самодельные взрывные устройства фугасного типа, которые необходимо было перенести по местам их проживания.При извлечении СВУ из тайника один из злоумышленников погиб. Остальных обвиняемых задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.В дальнейшем при помощи устройств планировалось совершения нескольких терактов на железных дорогах в Кировском и Ленинском районах.Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт

