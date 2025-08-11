Рейтинг@Mail.ru
Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева
Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева
Перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в 2023 году один из обвиняемых через социальную сеть установил контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В результате было сформировано террористическое сообщество, в которое вошли еще четверо обвиняемых.В мае 2024 года члены группы получили от куратора задание найти в тайниках самодельные взрывные устройства фугасного типа, которые необходимо было перенести по местам их проживания.При извлечении СВУ из тайника один из злоумышленников погиб. Остальных обвиняемых задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.В дальнейшем при помощи устройств планировалось совершения нескольких терактов на железных дорогах в Кировском и Ленинском районах.Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
теракт, железная дорога, железные дороги крыма, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, безопасность республики крым и севастополя
Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева

Пособников спецслужб Киева будут судить за подготовку терактов на железной дороге в Крыму

11:02 11.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, в 2023 году один из обвиняемых через социальную сеть установил контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В результате было сформировано террористическое сообщество, в которое вошли еще четверо обвиняемых.
"Целью группы было совершение терактов на объектах транспортной инфраструктуры и дестабилизация деятельности органов власти", - говорится в сообщении.
В мае 2024 года члены группы получили от куратора задание найти в тайниках самодельные взрывные устройства фугасного типа, которые необходимо было перенести по местам их проживания.
При извлечении СВУ из тайника один из злоумышленников погиб. Остальных обвиняемых задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
В дальнейшем при помощи устройств планировалось совершения нескольких терактов на железных дорогах в Кировском и Ленинском районах.
Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт
 
ТерактЖелезная дорогаЖелезные дороги КрымаКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
