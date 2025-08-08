Рейтинг@Mail.ru
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/verbovali-migrantov-v-moskve-raskryta-yacheyka-islamistov-1148575612.html
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов
ФСБ России, действуя совместно с силовиками Узбекистана, пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации по вербовке мигрантов. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T10:12
2025-08-08T11:33
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
безопасность
антитеррор
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148576472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2b40be9f0dbb396fe407735266b5d9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России, действуя совместно с силовиками Узбекистана, пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации по вербовке мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и СГБ Республики Узбекистан в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что по местам жительства фигурантов найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, на которых хранятся сведения о формах и методах деятельности террористической организации."Главным следственным управлением СК РФ по городу Москва возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - уточнили в ФСБ.Ранее в МВД России заявляли, что в стране необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями.* Запрещенная в России организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской областиИсполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатораКрымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве
2025-08-08T10:12
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148576472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d107758c6c32574b0fa5bb13b879167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, безопасность, антитеррор, мигранты, видео
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России, действуя совместно с силовиками Узбекистана, пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации по вербовке мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
2025-08-08T10:12
true
PT2M13S
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов

В Москве при помощи узбекистанских силовиков раскрыта ячейка исламистов-вербовщиков

10:12 08.08.2025 (обновлено: 11:33 08.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России, действуя совместно с силовиками Узбекистана, пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации по вербовке мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и СГБ Республики Узбекистан в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Зафиксированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации находящихся на территории Евросоюза идеологов МТО, вербовали в свои ряды трудовых мигрантов, обучали их, опираясь на доктрину создания так называемого всемирного халифата, вовлекали в активную деятельность террористической организации.
В ведомстве также сообщили, что по местам жительства фигурантов найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, на которых хранятся сведения о формах и методах деятельности террористической организации.
"Главным следственным управлением СК РФ по городу Москва возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - уточнили в ФСБ.
Ранее в МВД России заявляли, что в стране необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями.
* Запрещенная в России организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора
Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МоскваСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиБезопасностьАнтитеррорМигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Путин собрал Совбез по безопасности
13:30Два поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
13:13Аэропорт в Сочи закрыт
13:07Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета
12:56Ученые в Приморье сделали редкие кадры дальневосточного леопарда
12:33Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
12:22Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
12:0913 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России
12:04Что происходит на Крымском мосту
11:55Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
11:47Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
11:12Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море
10:28Центр Симферополя остался без света из-за аварии
10:21Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области
10:12Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов 2:13
09:41Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
09:26Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
09:16В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
08:56Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
Лента новостейМолния