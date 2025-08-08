https://crimea.ria.ru/20250808/verbovali-migrantov-v-moskve-raskryta-yacheyka-islamistov-1148575612.html

Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов

Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов

ФСБ России, действуя совместно с силовиками Узбекистана, пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации по вербовке мигрантов. РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T10:12

2025-08-08T10:12

2025-08-08T11:33

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

москва

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

безопасность

антитеррор

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148576472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2b40be9f0dbb396fe407735266b5d9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России, действуя совместно с силовиками Узбекистана, пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации по вербовке мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и СГБ Республики Узбекистан в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что по местам жительства фигурантов найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, на которых хранятся сведения о формах и методах деятельности террористической организации."Главным следственным управлением СК РФ по городу Москва возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - уточнили в ФСБ.Ранее в МВД России заявляли, что в стране необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями.* Запрещенная в России организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской областиИсполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатораКрымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве 2025-08-08T10:12 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, безопасность, антитеррор, мигранты, видео