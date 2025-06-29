https://crimea.ria.ru/20250629/ispolniteli-terakta-v-krokus-siti-kholle-nazvali-organizatora-1147571566.html

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора

Организатором теракта в "Крокус Сити Холле" является Украина, заявили исполнители преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T16:20

2025-06-29T16:20

2025-06-29T16:40

"крокус сити холл"

теракт

происшествия

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Организатором теракта в "Крокус Сити Холле" является Украина, заявили исполнители преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства изложение показаний обвиняемых.Он сообщил, что экстремисты согласились на то, чтобы их "использовали в интересах Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками"."Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как "Сайфулло" предложил нам много денег <…>. Именно поэтому я и указываю на Украину как на заказчика совершенного нами теракта", — рассказал он.Похожие показания дали и другие обвиняемые. По их словам, оружие они получили с территории Украины, поскольку сделать это было проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились кураторы исполнителей. Кроме того, у них был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа. После теракта террористы должны были пересечь границу с Украиной в Брянской области, нелегальное пересечение должна была организовать украинская сторона.После преступления исполнители должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей. Один из них рассчитывал остаться жить на Украине.23 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". В ходе следствия выяснилось, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в городе Каспийске Республики Дагестан.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек.В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, происшествия, новости, украина