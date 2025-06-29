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Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора
Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора
Организатором теракта в "Крокус Сити Холле" является Украина, заявили исполнители преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T16:20
2025-06-29T16:40
"крокус сити холл"
теракт
происшествия
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Организатором теракта в "Крокус Сити Холле" является Украина, заявили исполнители преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства изложение показаний обвиняемых.Он сообщил, что экстремисты согласились на то, чтобы их "использовали в интересах Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками"."Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как "Сайфулло" предложил нам много денег &lt;…&gt;. Именно поэтому я и указываю на Украину как на заказчика совершенного нами теракта", — рассказал он.Похожие показания дали и другие обвиняемые. По их словам, оружие они получили с территории Украины, поскольку сделать это было проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились кураторы исполнителей. Кроме того, у них был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа. После теракта террористы должны были пересечь границу с Украиной в Брянской области, нелегальное пересечение должна была организовать украинская сторона.После преступления исполнители должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей. Один из них рассчитывал остаться жить на Украине.23 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". В ходе следствия выяснилось, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в городе Каспийске Республики Дагестан.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек.В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
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"крокус сити холл", теракт, происшествия, новости, украина
Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатора

Теракт в "Крокус Сити Холле" организовала Украина – признание исполнителей

16:20 29.06.2025 (обновлено: 16:40 29.06.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Организатором теракта в "Крокус Сити Холле" является Украина, заявили исполнители преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства изложение показаний обвиняемых.
"Члены экстремистского движения "Хорасан"* были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины", — заявил в ходе допроса один из обвиняемых.
Он сообщил, что экстремисты согласились на то, чтобы их "использовали в интересах Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками".
"Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как "Сайфулло" предложил нам много денег <…>. Именно поэтому я и указываю на Украину как на заказчика совершенного нами теракта", — рассказал он.
Похожие показания дали и другие обвиняемые. По их словам, оружие они получили с территории Украины, поскольку сделать это было проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились кураторы исполнителей. Кроме того, у них был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа. После теракта террористы должны были пересечь границу с Украиной в Брянской области, нелегальное пересечение должна была организовать украинская сторона.
"Все совершаемые нами действия как по подготовке к теракту, так и при его совершении полностью планировались и координировались "Сайфулло", мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции. В связи с этим мы точно знали, что и пути нашего отхода на Украину с территории России уже продуманы и спланированы. Поэтому никаких дополнительных действий со своей стороны мы не предпринимали", - следует из показаний.
После преступления исполнители должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей. Один из них рассчитывал остаться жить на Украине.
23 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". В ходе следствия выяснилось, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в городе Каспийске Республики Дагестан.
Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек.
В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация
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"Крокус Сити Холл"ТерактПроисшествияНовостиУкраина
 
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