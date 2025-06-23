https://crimea.ria.ru/20250623/sledstvie-po-teraktu-v-krokus-siti-kholl-zaversheno-1147443699.html
Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено
Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено
Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T17:29
2025-06-23T17:29
2025-06-23T17:40
"крокус сити холл"
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе следствия выяснилось, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в городе Каспийске Республики Дагестан.По ее словам, члены запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан"*, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления теракта, организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности. А также по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; приготовлении к теракту и о фиктивной постановке на учет иностранцев.По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыли в Россию из-за рубежа и проходили первоначальную подготовку, еще часть - находились на территории РФ искали оружие, остальные его переделывали и передали членам террористической организации. После этого оружие перевозили в Каспийск, откуда оно и было доставлено в Московский регион перед терактом.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек. В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск. * Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"крокус сити холл", теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия
Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено
Следствие по делу о теракте в "Крокус Сити Холл" завершено
17:29 23.06.2025 (обновлено: 17:40 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе следствия выяснилось, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в городе Каспийске Республики Дагестан.
По ее словам, члены запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан"*, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления теракта, организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности. А также по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; приготовлении к теракту и о фиктивной постановке на учет иностранцев.
"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - сообщила представитель МВД.
По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыли в Россию из-за рубежа и проходили первоначальную подготовку, еще часть - находились на территории РФ искали оружие, остальные его переделывали и передали членам террористической организации. После этого оружие перевозили в Каспийск, откуда оно и было доставлено в Московский регион перед терактом.
Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл"
ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек
.
В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация
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