https://crimea.ria.ru/20250623/sledstvie-po-teraktu-v-krokus-siti-kholl-zaversheno-1147443699.html

Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено

Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено

Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T17:29

2025-06-23T17:29

2025-06-23T17:40

"крокус сити холл"

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136258484_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_d5a3fd8fd4005bd8413b12e65d251850.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе следствия выяснилось, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в городе Каспийске Республики Дагестан.По ее словам, члены запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан"*, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления теракта, организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности. А также по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; приготовлении к теракту и о фиктивной постановке на учет иностранцев.По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыли в Россию из-за рубежа и проходили первоначальную подготовку, еще часть - находились на территории РФ искали оружие, остальные его переделывали и передали членам террористической организации. После этого оружие перевозили в Каспийск, откуда оно и было доставлено в Московский регион перед терактом.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек. В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск. * Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия