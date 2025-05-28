https://crimea.ria.ru/20250528/krymchanina-budut-sudit-za-perevod-deneg-terroristam-azova-1146785589.html

Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*

Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"* - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении крымчанина по обвинению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T17:23

2025-05-28T17:23

2025-05-28T17:23

прокуратура республики крым

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южный окружной военный суд

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении крымчанина по обвинению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Злоумышленник, используя свой счет в украинском банке, перевел террористам 3000 гривен (около 7000 рублей).Крымчанина задержали сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, происшествия, суд, новости крыма, терроризм, южный окружной военный суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)