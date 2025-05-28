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Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"* - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*
Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"* - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении крымчанина по обвинению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T17:23
2025-05-28T17:23
прокуратура республики крым
крым
происшествия
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новости крыма
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении крымчанина по обвинению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Злоумышленник, используя свой счет в украинском банке, перевел террористам 3000 гривен (около 7000 рублей).Крымчанина задержали сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, суд, новости крыма, терроризм, южный окружной военный суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*

Житель Крыма предстанет перед судом за перевод денег украинским террористам "Азова"*

17:23 28.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении крымчанина по обвинению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"По версии следствия, мужчина с целью содействия деятельности украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, признанного террористической организацией на территории Российской Федерации, осуществлял финансирование их деятельности", - говорится в сообщении.
Злоумышленник, используя свой счет в украинском банке, перевел террористам 3000 гривен (около 7000 рублей).
Крымчанина задержали сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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