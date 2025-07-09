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Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области

Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T10:24

2025-07-09T10:24

2025-07-09T10:55

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

происшествия

мост

саратовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.Злоумышленник планировал осуществить подрыв железнодорожного моста при помощи хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства."При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен", – уточнили в ФСБ.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭППланировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуЗакладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, мост, саратовская область