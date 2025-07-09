Рейтинг@Mail.ru
Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250709/terrorist-pytalsya-podorvat-zheleznodorozhnyy-most-v-saratovskoy-oblasti-1147819666.html
Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T10:24
2025-07-09T10:55
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
происшествия
мост
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147819833_266:0:1276:568_1920x0_80_0_0_cc4251dcd92dd1b746c8df7c4085a265.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.Злоумышленник планировал осуществить подрыв железнодорожного моста при помощи хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства."При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен", – уточнили в ФСБ.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭППланировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуЗакладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147819833_519:0:1276:568_1920x0_80_0_0_7840b4e5b0f4f4d76152de20bd8eb14f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, мост, саратовская область
Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области

ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста под Саратовом – террорист уничтожен

10:24 09.07.2025 (обновлено: 10:55 09.07.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.
"Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.
Злоумышленник планировал осуществить подрыв железнодорожного моста при помощи хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства.
"При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен", – уточнили в ФСБ.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП
Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиПроисшествияМостСаратовская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"
11:37Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
11:26В МЧС назвали причину пожара в магазине на пляже Ялты
11:20Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
11:02Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд
10:40В Ялте на пляже загорелся магазин
10:24Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
10:11"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа
09:53В Ялте иномарка сбила ребенка на самокате
09:43Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб
09:27На востоке Крыма пять населенных пунктов остались без света
09:11В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы
08:56"Взять под Державу Нашу": как крымская знать присягала на верность России
08:42Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни
08:28Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
08:08Крымский мост: оперативная информация на утро среды
07:56Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму
07:37Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома
07:16За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников
07:10"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву
Лента новостейМолния