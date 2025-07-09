Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста под Саратовом – террорист уничтожен
10:24 09.07.2025 (обновлено: 10:55 09.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.
"Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.
Злоумышленник планировал осуществить подрыв железнодорожного моста при помощи хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства.
"При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен", – уточнили в ФСБ.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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