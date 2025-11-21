https://crimea.ria.ru/20251121/zhitel-berdyanska-poluchil-12-let-kolonii-za-shpionazh-1151080439.html

Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Запорожской области приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска, который передал ВСУ координаты места дислокации войск Росгвардии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Фотографии с точными координатами он отправил в чат-бот, используемый вооруженными силами Украины.Злоумышленника задержали правоохранители. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средства противовоздушной обороны ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ КиевуФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области

