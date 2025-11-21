Рейтинг@Mail.ru
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости Крым, 21.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251121/zhitel-berdyanska-poluchil-12-let-kolonii-za-shpionazh-1151080439.html
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
Суд в Запорожской области приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска, который передал ВСУ координаты места дислокации войск Росгвардии в регионе. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Запорожской области приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска, который передал ВСУ координаты места дислокации войск Росгвардии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Фотографии с точными координатами он отправил в чат-бот, используемый вооруженными силами Украины.Злоумышленника задержали правоохранители. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средства противовоздушной обороны ВС РФ.
крым, запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, приговор, правосудие, суд, прокуратура республики крым, бердянск, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж, новости
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж

Житель Бердянска получил 12 лет колонии за наводку ВСУ на дислокацию войск Росгвардии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Запорожской области приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска, который передал ВСУ координаты места дислокации войск Росгвардии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Будучи противником проведения специальной военной операции, в начале марта 2023 года мужчина собрал сведения о дислокации личного состава, вооружения и военной техники Управления Росгвардии по Запорожской области в городе Бердянске", - говорится в сообщении.
Фотографии с точными координатами он отправил в чат-бот, используемый вооруженными силами Украины.
Злоумышленника задержали правоохранители. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.
Ранее суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средства противовоздушной обороны ВС РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ Киеву
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
 
