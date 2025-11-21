https://crimea.ria.ru/20251121/zhitel-berdyanska-poluchil-12-let-kolonii-za-shpionazh-1151080439.html
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
Суд в Запорожской области приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска, который передал ВСУ координаты места дислокации войск Росгвардии в регионе. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T12:49
2025-11-21T12:49
2025-11-21T12:49
крым
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
приговор
правосудие
суд
прокуратура республики крым
бердянск
задержание диверсантов и шпионов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_0:88:2816:1672_1920x0_80_0_0_70a27ac6f237cde2e6ab2607fec284b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Запорожской области приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска, который передал ВСУ координаты места дислокации войск Росгвардии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Фотографии с точными координатами он отправил в чат-бот, используемый вооруженными силами Украины.Злоумышленника задержали правоохранители. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средства противовоздушной обороны ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ КиевуФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
крым
запорожская область
бердянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b299f37ee40cbc4d2eaf5360fcf1d8e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, приговор, правосудие, суд, прокуратура республики крым, бердянск, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж, новости
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
Житель Бердянска получил 12 лет колонии за наводку ВСУ на дислокацию войск Росгвардии