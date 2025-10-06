https://crimea.ria.ru/20251006/seysmoopasnyy-krym-zhdat-li-zemletryaseniy-i-gde-bezopasnee-stroit-1150006300.html

Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить

Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить

Крым является сейсмоопасным регионом, в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от... РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T20:11

2025-10-06T20:11

2025-10-06T19:48

эксклюзивы риа новости крым

крым

строительство

сейсмология

мнения

стихия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124370114_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_32ed5f0d172e8e334b4935e49372e9a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым является сейсмоопасным регионом, в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Есть ли вероятность крупного землетрясения в регионе в ближайшее время, где и как лучше строить, надежны ли новые больницы и мосты и что будет с южнобережными дворцами в случае мощного сейсмического события – об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий кафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского Федерального Университета имени им. Вернадского Станислав Родин.Столетние интервалы"Вся территория страны и в том числе Крым районированы по сейсмоакивности. В 2015 году разработаны последние карты общего сейсмического районирования. Таких карт существует три – А, В и С, и каждая из них регламентирует вероятность разрушительного землетрясения в каком-то периоде времени. Например, карта А отражает десятипроцентную вероятность превышения сейсмических воздействий в течение 50 лет", – говорит Родин.Поскольку все карты вероятностные, точно сказать, когда и где произойдут следующие толчки, невозможно, продолжает эксперт. И хотя на основе предыдущих наблюдений сильные землетрясения могут происходить раз в сто лет, это вовсе не означает, что они произойдут обязательно именно в таком отрезке."Подвергать сомнению карты не стоит, они составлялись на основании многолетних наблюдений. Но нельзя сказать, что если в последний раз разрушительное землетрясение случилось в Крыму в 1927 году, то оно обязательно теперь снова скоро произойдет. Оно может не произойти или произойти в любой момент", – поясняет собеседник.Где безопаснее строить"В России строительство в сейсмоопасных районах должно вестись в соответствии со сводом правил от 2018 года. Сейсмоопасными считаются районы с интенсивностью возможных землетрясений от 7 до 9 баллов. Именно такая сейсмика присутствует в Крыму", – продолжает эксперт.При этом самые опасные места на полуострове – не только Большая Ялта, но и практически весь берег от Балаклавы до Керченского полуострова. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов, продолжает специалист. Также многое зависит от конкретного участка."Крым не резиновый и те участки, которые выделяют для строительного освоения сейчас – это уже часто какие-то бывшие свалки, оползневые зоны, карстовые вкрапления. Это дополнительная опасность. И вот совет: надежность зданий в таких зонах помогут обеспечить буронабивные сваи, которые поверху объединяют монолитной плитой и потом уже возводят строение", – советует завкафедрой.Высотки на побережье"Опять же насчет "резинового" Крыма: инвесторы хотят получить максимальную отдачу и строят вверх. В приморских городах вырастают 16-этажные "свечки". Здесь речь идет о серьезном проектировании. Все хотят спокойно спать, и никто не пойдет на упрощение проекта. Сейчас это обойти невозможно. Кроме того, здесь еще смотрит государство – госстройэкспертиза", – продолжает эксперт.Другое дело – это строители, которые должны воплощать то, что нарисовано в проектной документации. И вот здесь, по словам эксперта, могут быть ошибки – по неумению, невниманию, для сокращения сроков строительства."В подавляющем большинстве случаев, если дом сдан в эксплуатацию, то здесь уже есть подписи всех госорганов – от архитекторов до МЧС, и все должно быть нормально. Вместе с тем из-за строительных ошибок могут появится какие-то дефекты в конструкциях и даже без всяких подземных толчков на вашей дорогой итальянской плитке в новенькой квартире могут пойти трещины", – не исключает специалист.В этом случае обращаться следует в эксплуатирующую компанию, которая приняла дом на обслуживание, далее – к специалистам организаций с лицензией на право обследования строений. Они сделают техническое заключение, на основании которого станет понятно, насколько опасна ситуация. Вооружившись этим заключением, можно подать претензию застройщику. Если он отказывается устранять последствия своей ошибки – надо идти в суд.Что может рухнуть"Частный дом, коттедж, мини-гостиница – если действовать по правилам, застройщик должен заказать проект в специализированной организации. Госэкспертизу проходить не надо. Если вы хотите, чтобы это было действительно надежно, то самые минимальные требования – уровни междуэтажных перекрытий должны быть замкнуты в железобетонные пояса, каменная кладка стен должна быть армирована, усилена монолитными включениями. В части фундамента можно обойтись простыми решениями – например, ленточный фундамент, если речь идет об одно-, двухэтажном строительстве на устойчивых грунтах", – продолжает эксперт.Еще один хороший вариант для Крыма – популярные сейчас каркасные дома. Если речь идет о монолитном железобетонном каркасе – это особенно хорошо, но любой каркас усиливает конструкцию, работает, как "скелет" и увеличивает надежность. А вот плохие варианты часто встречаются среди домов, построенных в "лихие 90-е" – в годы строительного беспредела, констатирует собеседник агентства."Особенно в бытность Украины была такая чехарда, когда люди строили то, что хотели и потом правдами и неправдами узаконивали свои строения. На сегодняшний день, если действительно тряхнет, то они развалятся. Не могу оценить много ли таких строений, но такие прецеденты есть. В этих случаях мы рекомендуем провести усиление объектов", – говорит Родин.Внимание дворцам Южнобережья"Старинные объекты особенно на Южном берегу Крыма – часто уникальные строительные группы, которые строились в XIX веке. Это дворцы, различные памятники архитектуры. Они строились по старым нормам и тогда сейсмическое районирование вообще не принималось во внимание", – констатирует эксперт.По его словам, часть объектов на момент строительства были запроектированы и построены правильно, но сегодня уже не соответствуют в полной мере под современным требованиям. Чтобы исключить все риски, их тоже необходимо укреплять."Если это памятник архитектуры или какой-то монумент, мы не можем его усилить какими-то "рубашками" и "нашлепками". Надо сохранять исторический облик. Но изыскивать средства и вести мониторинг техсостояния старинных уникальных объектов необходимо. С тем, чтобы дать рекомендации, как их усилить. Оценивать их состояние должны муниципалитеты", – продолжает Родин.Новые больницы и мосты"Если мы говорим о крупных стройках в Крыму – тут несоблюдение норм исключено. Серьезное сооружение проектирует серьезная организация, имеющая лицензию. В конечном итоге эта документация проходит госэкспертизу и специалисты оценивают детально, какие материалы заложены, какие принимались нормативы. Обойти этот вопрос не удастся", – заверяет специалист.При этом он уточняет, что самое ответственное проектирование – это больницы, кинотеатры, мостовые сооружения, электростанции. В данном случае речь идет не только о финансовых потерях в случае обрушения, но и о множестве человеческих жизней."Другое – какой-то логистический кластер, где минимальное количество людей и последствия совершенно другие. Поэтому степень ответственности проектирования зависит от того, какой объект. От этого зависит, какую карту применить. Если я проектирую логистический центр, тогда я беру карту А, а если трибуны стадиона – карту Б, чтоб понимать, что здесь землетрясение скорее всего не наступит и раз в 500 лет. В этом смысле все современные объекты максимально безопасны", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, строительство, сейсмология, мнения, стихия, землетрясение