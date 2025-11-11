Рейтинг@Mail.ru
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3.Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма

Землетрясения в Краснодарском крае не повлекут увеличения сейсмоактивности в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.
В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3.

"Для Крыма это ничем не чревато, абсолютно. Это далеко. Даже если предположить, что в Сочи произойдет, не дай Бог, событие магнитудой 7, что вообще крайне маловероятно, то в Крыму вы его почувствуете только в виде слабых колебаний", – сказал он.

Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.
