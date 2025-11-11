https://crimea.ria.ru/20251111/zemletryaseniya-na-kubani---est-li-riski-dlya-kryma-1150804636.html

Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма

Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма

В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3.Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

