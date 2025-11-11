https://crimea.ria.ru/20251111/zemletryaseniya-na-kubani---est-li-riski-dlya-kryma-1150804636.html
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T13:15
2025-11-11T13:15
2025-11-11T13:21
землетрясение в крыму
землетрясение
мнения
крым
сочи
петр шебалин
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3.Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.
крым
сочи
землетрясение в крыму, землетрясение, мнения, крым, сочи, петр шебалин
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Землетрясения в Краснодарском крае не повлекут увеличения сейсмоактивности в Крыму
13:15 11.11.2025 (обновлено: 13:21 11.11.2025)