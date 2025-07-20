https://crimea.ria.ru/20250720/putin-rasskazal-o-razvitii-otechestvennogo-avtoproma-1148090250.html

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T15:07

2025-07-20T15:07

2025-07-20T15:30

владимир путин (политик)

россия

промышленность россии

экономика

павел зарубин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя."Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, промышленность россии, экономика, павел зарубин, новости