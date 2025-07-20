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Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T15:07
2025-07-20T15:30
владимир путин (политик)
россия
промышленность россии
экономика
павел зарубин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя."Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, промышленность россии, экономика, павел зарубин, новости
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

15:07 20.07.2025 (обновлено: 15:30 20.07.2025)
 
Владимир Путин
Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.
"Именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - сказал Путин.
Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя.
"Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.
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Владимир Путин (политик)РоссияПромышленность РоссииЭкономикаПавел ЗарубинНовости
 
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