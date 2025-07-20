https://crimea.ria.ru/20250720/putin-rasskazal-o-razvitii-otechestvennogo-avtoproma-1148090250.html
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T15:07
2025-07-20T15:07
2025-07-20T15:30
владимир путин (политик)
россия
промышленность россии
экономика
павел зарубин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/16/1147415083_0:91:2664:1590_1920x0_80_0_0_5cf6d1778e0e6c4c05ba5e3a08ad42b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя."Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/16/1147415083_213:0:2453:1680_1920x0_80_0_0_c7135a8fcdb2dd95ffabdd4beed4a0b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, промышленность россии, экономика, павел зарубин, новости
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
15:07 20.07.2025 (обновлено: 15:30 20.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.
"Именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - сказал Путин.
Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя.
"Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.