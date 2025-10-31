https://crimea.ria.ru/20251031/v-rossii-do-2030-goda-budut-ezhegodno-indeksirovat-utilsbor-na-10-20-1150570460.html

В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. До 2030 года в России поэтапно увеличат утилизационный сбор за транспортные средства до 85%. Это поможет развить производство отечественных автомобилей и привлекать больше иностранных партнеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.По его словам, корректировка утильсбора и другие меры господдержки позволили начать выпуск машин в более высоком ценовом сегменте. Среди примеров – локализация сборки гибридов Voyah в Липецкой области и кроссоверов Exeed в Подмосковье.Новые правила расчетаСогласно правительственному постановлению, планируется поэтапная индексация утильсбора до 2030 года: с 1 октября 2024-го ставка выросла на 70-85%, затем ежегодно 1 января она будет увеличиваться на 10-20%.Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления, который меняет механизм расчета утильсбора. Для легковых машин базовая ставка теперь формируется по типу и объему двигателя, а мощность учитывается через коэффициент с прогрессивной шкалой. При этом для частных лиц, ввозящих автомобили с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохраняется льготный коэффициент – это более 80% автопарка страны.После обращений от представителей бизнеса правительство решило перенести вступление новых правил в силу на 1 декабря, чтобы дать покупателям время завершить оформление уже оплаченных автомобилей.Влияние на рынокМантуров отметил, что резких скачков цен на автомобили из-за изменений не ожидается. По его словам, на стоимость больше влияют колебания курсов валют, логистика и денежно-кредитная политика.И подчеркнул, что серьезное влияние утильсбора на стоимость российских авто исключено из-за того, что государство компенсирует сбор отечественным производителям за счет промышленных субсидий.Инвестиции и новые партнерыПо словам Мантурова, утверждение шкалы индексации до 2030 года создало условия для долгосрочного планирования инвестиций в автопром."Изменения в механику расчета утильсбора, о которых мы объявили заранее в сентябре, уже дали ощутимый импульс для активизации переговорных процессов со стороны наших новых зарубежных партнеров… Знаем, что за прошедший с момента публикации проекта акта период одну из производственных площадок посетили представители сразу трех брендов – "присматривались" к возможности дозагрузить мощности производством собственных моделей", – отметил вице-премьер.Он также добавил, что введение новых правил может повлиять на стоимость ввоза "санкционных" иномарок, но это поможет сократить серый импорт и сделать рынок более прозрачным."Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начинают подбирать "правильные" машины для таксиПовышение утильсбора на авто: новые "расценки" от МинпромторгаНадо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин

