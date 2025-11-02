https://crimea.ria.ru/20251102/v-simferopole-bezdomnaya-sobaka-napala-na-dvukhletnego-rebenka-1150620875.html

В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм двухлетним ребенком в результате нападения бродячей собаки на улице Залесской, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.Следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову бездомных животных.В прокуратуре Крыма также организована проверка сведений, размещенных в социальных сетях, о причинении вреда ребенку.Ранее сообщалось, что прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете СевастополяКане-корсо искусал женщину на Южном берегу КрымаСобаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб

