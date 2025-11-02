Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 02.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251102/v-simferopole-bezdomnaya-sobaka-napala-na-dvukhletnego-rebenka-1150620875.html
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм двухлетним ребенком в результате нападения бродячей собаки на улице Залесской, сообщают в... РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм двухлетним ребенком в результате нападения бродячей собаки на улице Залесской, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.Следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову бездомных животных.В прокуратуре Крыма также организована проверка сведений, размещенных в социальных сетях, о причинении вреда ребенку.Ранее сообщалось, что прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки.
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

Бездомная собака напала на двухлетнего ребенка в Симферополе – возбуждено уголовное дело

12:22 02.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм двухлетним ребенком в результате нападения бродячей собаки на улице Залесской, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.
"В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия", – рассказали в ведомстве.
Следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову бездомных животных.
В прокуратуре Крыма также организована проверка сведений, размещенных в социальных сетях, о причинении вреда ребенку.
Ранее сообщалось, что прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб
 
