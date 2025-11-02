https://crimea.ria.ru/20251102/v-simferopole-bezdomnaya-sobaka-napala-na-dvukhletnego-rebenka-1150620875.html
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм двухлетним ребенком в результате нападения бродячей собаки на улице Залесской, сообщают в... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T12:22
2025-11-02T12:22
2025-11-02T12:22
бездомные собаки
новости
симферополь
происшествия
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/03/1118140311_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_739b3abdfe2fbda499a89df87a9e7e2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм двухлетним ребенком в результате нападения бродячей собаки на улице Залесской, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.Следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову бездомных животных.В прокуратуре Крыма также организована проверка сведений, размещенных в социальных сетях, о причинении вреда ребенку.Ранее сообщалось, что прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете СевастополяКане-корсо искусал женщину на Южном берегу КрымаСобаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/03/1118140311_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63fc7ab3e6d8273181001df7bd7d7ca7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бездомные собаки, новости, симферополь, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, дети
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
Бездомная собака напала на двухлетнего ребенка в Симферополе – возбуждено уголовное дело