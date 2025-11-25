https://crimea.ria.ru/20251125/administratsiya-bakhchisaraya-vyplatit-kompensatsii-pokusannym-sobakami-detyam-1151177212.html
Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
Администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
2025-11-25T17:55
2025-11-25T17:55
2025-11-25T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Ущерб суд оценил в 20 тысяч рублей каждому ребенку.Как сообщалось ранее, алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собакСобаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущербСтаффордширский терьер разорвал собаку и напал на хозяйку в Краснодаре
