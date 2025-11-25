Рейтинг@Mail.ru
Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/administratsiya-bakhchisaraya-vyplatit-kompensatsii-pokusannym-sobakami-detyam-1151177212.html
Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
Администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Ущерб суд оценил в 20 тысяч рублей каждому ребенку.Как сообщалось ранее, алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей.
Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям

Администрация Бахчисарая выплатит покусанным собаками детям по 20 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Установлено, что трое детей пострадали от укусов безнадзорных собак, в результате чего им были причинены физические и нравственные страдания. Прокуратура района в интересах несовершеннолетних обратилась в суд с исками о возмещении морального вреда", - говорится в сообщении.
Ущерб суд оценил в 20 тысяч рублей каждому ребенку.
Как сообщалось ранее, алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей.
