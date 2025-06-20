Рейтинг@Mail.ru
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-zanimaet-pervoe-mesto-v-evrope-po-obemu-vvp--putin-1147383154.html
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. Об этом заявил президент РФ РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T16:08
2025-06-20T16:21
владимир путин (политик)
пмэф
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147383036_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_b6ba00987565a50c5413c8db9a7b0c8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он подчеркнул, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.Путин указал, что общий рост ВВП России был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане."Экономика России не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как об исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое, реальность говорит о другом", - добавил президент РФ.Он добавил, что при этом инфляционная динамика в России развивается лучше, чем прогнозировали эксперты и Банк России. По данным статистики, годовая инфляция в стране по состоянию на 16 июня составила 9,6%, таргетирование этого показателя продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет размер МРОТ в 2026 годуТоварооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – ПутинЭкономика России почти не зависит от импорта — данные статистики
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147383036_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_d91ce4d152ecb77e1ff873260749df7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), пмэф, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), россия, новости
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин

Россия занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему ВВП – Путин

16:08 20.06.2025 (обновлено: 16:21 20.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2025. Пленарное заседание
ПМЭФ-2025. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики. Но все-таки это очень знаковый показатель", - сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.
Путин указал, что общий рост ВВП России был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане.
"Экономика России не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как об исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое, реальность говорит о другом", - добавил президент РФ.
Он добавил, что при этом инфляционная динамика в России развивается лучше, чем прогнозировали эксперты и Банк России. По данным статистики, годовая инфляция в стране по состоянию на 16 июня составила 9,6%, таргетирование этого показателя продолжается.
"Инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, чем даже предсказывал Банк России. Это позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал глава государства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет размер МРОТ в 2026 году
Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин
Экономика России почти не зависит от импорта — данные статистики
 
Владимир Путин (политик)ПМЭФЭкономикаВВП (Валовый внутренний продукт)РоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа
17:22Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
17:15Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7
17:05Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
17:02ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму
16:57Россия достигла рекордного снижения уровня бедности
16:44Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену
16:39В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий
16:27Частный жилой дом сгорел в Нижнегорском районе Крыма
16:16Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин
16:08Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
16:04Крымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшим
15:58ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
15:52Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка
15:36Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляция
15:16Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
14:56Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
14:32В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
14:22Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
14:13Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео
Лента новостейМолния