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Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. Об этом заявил президент РФ РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T16:08
2025-06-20T16:08
2025-06-20T16:21
владимир путин (политик)
пмэф
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он подчеркнул, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.Путин указал, что общий рост ВВП России был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане."Экономика России не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как об исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое, реальность говорит о другом", - добавил президент РФ.Он добавил, что при этом инфляционная динамика в России развивается лучше, чем прогнозировали эксперты и Банк России. По данным статистики, годовая инфляция в стране по состоянию на 16 июня составила 9,6%, таргетирование этого показателя продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет размер МРОТ в 2026 годуТоварооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – ПутинЭкономика России почти не зависит от импорта — данные статистики
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владимир путин (политик), пмэф, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), россия, новости
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
Россия занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему ВВП – Путин
16:08 20.06.2025 (обновлено: 16:21 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики. Но все-таки это очень знаковый показатель", - сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.
Путин указал, что общий рост ВВП России был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане.
"Экономика России не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как об исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое, реальность говорит о другом", - добавил президент РФ.
Он добавил, что при этом инфляционная динамика в России развивается лучше, чем прогнозировали эксперты и Банк России. По данным статистики, годовая инфляция в стране по состоянию на 16 июня составила 9,6%, таргетирование этого показателя продолжается.
"Инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, чем даже предсказывал Банк России. Это позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал глава государства.
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