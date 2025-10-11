https://crimea.ria.ru/20251011/v-otpusk-za-zdorovem-v-chem-fishki-sanatoriev-i-spa-oteley-kryma-1150105029.html

В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым привлекает туристов не только летом, но и в межсезонье – на полуострове уже не жарко, приморские прогулки становятся комфортнее, цены – доступнее, а потрясающие горные пейзажи и местные вкусности никуда не деваются. В октябре средства размещения все еще заполнены почти наполовину, при этом гости все чаще выбирают оздоровительный формат отдыха.О том, почему туристы едут за здоровьем в Крым, в чем главные местные "фишки" и как меняется санаторно-курортный сервис – в материале РИА Новости Крым.Туристы выбирают Крым"В октябре загрузка средств размещения достигла 47%, в ноябре она ожидается на уровне 27%. Высокий спрос отмечается как на южном, так и на западном побережье", – сообщили РИА Новости Крым общую статистику в минкурортов республики.По данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление, а среднестатистический гость санаториев значительно "молодеет". В целом Крым находится на втором месте в Южном федеральном округе и на третьем по России по числу отдыхающих в санаториях, количеству ночевок и доходности. Причем у республики лучший результат в топ-25 регионов РФ по динамике роста, и это связано с увеличением достойного предложения."Сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. Все чаще появляются крытые бассейны, СПА-комплексы, сауны, фитнес-центры и многое другое. Также и наоборот – гостиницы, понимая необходимость круглогодичного отдыха, проводят модернизацию, включая строительство теплых бассейнов, медицинских центров, вводят или расширяют услуги по оздоровлению", – поясняют в ведомстве.СПА за приятную ценуПо ее мнению, ценовая политика крымских санаториев и отелей в этом году – один из ключевых факторов, который выгодно выделил Крым в глазах российского туриста среди других Черноморских курортов России летом. На фоне ЧП с мазутом в Анапе, другие курорты Краснодарского края сильно подняли стоимость на отдых этим летом. Крым, напротив, дал очень конкурентные цены, а сейчас в межсезонье еще и специальные акции и скидки."По отношению к прошлому году цены в Крыму немного повысились, но совсем незначительно: на 10-15%. И летом это имело свой эффект. И сейчас мы видим: по отношению к прошлому году Крым в октябре принимает гостей больше. Отдыхающих сейчас еще довольно много. А на пиковые дни – праздники, выходные – хорошие санатории загружены практически полностью. Все зависит от того, какую ценовую и маркетинговую политику ведет объект", – констатирует эксперт."Фишки" для здоровья"Традиционно два самых популярных крымских направления для оздоровления – Южнобережье – в основном Ялта и Алушта, а также Саки и Евпатория. Южный берег – это лечение легочных заболеваний, заболеваний сердца и неврология. Западный – заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, гинекология, урология", – продолжает Бабий.По ее мнению, главная "фишка" крымских санаториев – уникальные методики, наработанные еще советскими специалистами, в сочетании с современными возможностями медицины и новым оборудованием – в этом смысле крымские здравницы быстро "перевооружаются".Что касается Южного берега, его неповторимость - в его природе и истории. Во-первых, это естественный ингаляторий: пышная растительность, сочетание морского и горного воздуха, огромное количество потрясающе красивых и несложных пеших маршрутов. Кроме того, гулять тут интересно – на каждом шагу исторические места, дворцы, парки.Курортные перспективыПо данным минкурортов, сейчас в Крыму работает 91 санаторий, из них 65 – круглогодично. Гостям здесь предлагают широкий спектр услуг по лечению, оздоровлению и профилактике всевозможных заболеваний, основываясь на опыте и традициях отечественной курортологии. При этом санаторно-курортная отрасль является одной из приоритетных для инвесторов и это не случайно: бизнес видит рост востребованности: только за первое полугодие 2025 года число отдыхающих в санаториях региона выросло на 21,7%, доходность – на 35,7%.Пока инвесторы строят новые здравницы, действующие санатории и СПА-отели активно готовят разнообразные новогодние программы. По словам министра курортов и туризма Крыма Сергей Ганзия, официальный старт бронирования на новогодние праздники и 2026 год будет дан уже в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыхаТуристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостровВ Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова

