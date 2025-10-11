Рейтинг@Mail.ru
В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей Крыма
В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым привлекает туристов не только летом, но и в межсезонье – на полуострове уже не жарко, приморские прогулки становятся комфортнее, цены – доступнее, а потрясающие горные пейзажи и местные вкусности никуда не деваются. В октябре средства размещения все еще заполнены почти наполовину, при этом гости все чаще выбирают оздоровительный формат отдыха.О том, почему туристы едут за здоровьем в Крым, в чем главные местные "фишки" и как меняется санаторно-курортный сервис – в материале РИА Новости Крым.Туристы выбирают Крым"В октябре загрузка средств размещения достигла 47%, в ноябре она ожидается на уровне 27%. Высокий спрос отмечается как на южном, так и на западном побережье", – сообщили РИА Новости Крым общую статистику в минкурортов республики.По данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление, а среднестатистический гость санаториев значительно "молодеет". В целом Крым находится на втором месте в Южном федеральном округе и на третьем по России по числу отдыхающих в санаториях, количеству ночевок и доходности. Причем у республики лучший результат в топ-25 регионов РФ по динамике роста, и это связано с увеличением достойного предложения."Сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. Все чаще появляются крытые бассейны, СПА-комплексы, сауны, фитнес-центры и многое другое. Также и наоборот – гостиницы, понимая необходимость круглогодичного отдыха, проводят модернизацию, включая строительство теплых бассейнов, медицинских центров, вводят или расширяют услуги по оздоровлению", – поясняют в ведомстве.СПА за приятную ценуПо ее мнению, ценовая политика крымских санаториев и отелей в этом году – один из ключевых факторов, который выгодно выделил Крым в глазах российского туриста среди других Черноморских курортов России летом. На фоне ЧП с мазутом в Анапе, другие курорты Краснодарского края сильно подняли стоимость на отдых этим летом. Крым, напротив, дал очень конкурентные цены, а сейчас в межсезонье еще и специальные акции и скидки."По отношению к прошлому году цены в Крыму немного повысились, но совсем незначительно: на 10-15%. И летом это имело свой эффект. И сейчас мы видим: по отношению к прошлому году Крым в октябре принимает гостей больше. Отдыхающих сейчас еще довольно много. А на пиковые дни – праздники, выходные – хорошие санатории загружены практически полностью. Все зависит от того, какую ценовую и маркетинговую политику ведет объект", – констатирует эксперт."Фишки" для здоровья"Традиционно два самых популярных крымских направления для оздоровления – Южнобережье – в основном Ялта и Алушта, а также Саки и Евпатория. Южный берег – это лечение легочных заболеваний, заболеваний сердца и неврология. Западный – заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, гинекология, урология", – продолжает Бабий.По ее мнению, главная "фишка" крымских санаториев – уникальные методики, наработанные еще советскими специалистами, в сочетании с современными возможностями медицины и новым оборудованием – в этом смысле крымские здравницы быстро "перевооружаются".Что касается Южного берега, его неповторимость - в его природе и истории. Во-первых, это естественный ингаляторий: пышная растительность, сочетание морского и горного воздуха, огромное количество потрясающе красивых и несложных пеших маршрутов. Кроме того, гулять тут интересно – на каждом шагу исторические места, дворцы, парки.Курортные перспективыПо данным минкурортов, сейчас в Крыму работает 91 санаторий, из них 65 – круглогодично. Гостям здесь предлагают широкий спектр услуг по лечению, оздоровлению и профилактике всевозможных заболеваний, основываясь на опыте и традициях отечественной курортологии. При этом санаторно-курортная отрасль является одной из приоритетных для инвесторов и это не случайно: бизнес видит рост востребованности: только за первое полугодие 2025 года число отдыхающих в санаториях региона выросло на 21,7%, доходность – на 35,7%.Пока инвесторы строят новые здравницы, действующие санатории и СПА-отели активно готовят разнообразные новогодние программы. По словам министра курортов и туризма Крыма Сергей Ганзия, официальный старт бронирования на новогодние праздники и 2026 год будет дан уже в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыхаТуристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостровВ Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова
В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей Крыма

Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым привлекает туристов не только летом, но и в межсезонье – на полуострове уже не жарко, приморские прогулки становятся комфортнее, цены – доступнее, а потрясающие горные пейзажи и местные вкусности никуда не деваются. В октябре средства размещения все еще заполнены почти наполовину, при этом гости все чаще выбирают оздоровительный формат отдыха.
О том, почему туристы едут за здоровьем в Крым, в чем главные местные "фишки" и как меняется санаторно-курортный сервис – в материале РИА Новости Крым.

Туристы выбирают Крым

"В октябре загрузка средств размещения достигла 47%, в ноябре она ожидается на уровне 27%. Высокий спрос отмечается как на южном, так и на западном побережье", – сообщили РИА Новости Крым общую статистику в минкурортов республики.
По данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление, а среднестатистический гость санаториев значительно "молодеет". В целом Крым находится на втором месте в Южном федеральном округе и на третьем по России по числу отдыхающих в санаториях, количеству ночевок и доходности. Причем у республики лучший результат в топ-25 регионов РФ по динамике роста, и это связано с увеличением достойного предложения.
"Сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. Все чаще появляются крытые бассейны, СПА-комплексы, сауны, фитнес-центры и многое другое. Также и наоборот – гостиницы, понимая необходимость круглогодичного отдыха, проводят модернизацию, включая строительство теплых бассейнов, медицинских центров, вводят или расширяют услуги по оздоровлению", – поясняют в ведомстве.

СПА за приятную цену

"Сейчас модно вести здоровый образ жизни. И Крым следует этой тенденции. Санатории и гостиничные комплексы все чаще предлагают различные виды оздоровительных программ, это и спортивные активности, СПА-процедуры, различные виды массажа, комплексные уходы для красоты тела и лица. И многие наши объекты размещения очень хорошо упаковывают это в стоимость. Гости при покупке тура приобретают комплекс процедур", – комментирует тему эксперт в области туризма Людмила Бабий.
По ее мнению, ценовая политика крымских санаториев и отелей в этом году – один из ключевых факторов, который выгодно выделил Крым в глазах российского туриста среди других Черноморских курортов России летом. На фоне ЧП с мазутом в Анапе, другие курорты Краснодарского края сильно подняли стоимость на отдых этим летом. Крым, напротив, дал очень конкурентные цены, а сейчас в межсезонье еще и специальные акции и скидки.
"По отношению к прошлому году цены в Крыму немного повысились, но совсем незначительно: на 10-15%. И летом это имело свой эффект. И сейчас мы видим: по отношению к прошлому году Крым в октябре принимает гостей больше. Отдыхающих сейчас еще довольно много. А на пиковые дни – праздники, выходные – хорошие санатории загружены практически полностью. Все зависит от того, какую ценовую и маркетинговую политику ведет объект", – констатирует эксперт.
"Фишки" для здоровья

"Традиционно два самых популярных крымских направления для оздоровления – Южнобережье – в основном Ялта и Алушта, а также Саки и Евпатория. Южный берег – это лечение легочных заболеваний, заболеваний сердца и неврология. Западный – заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, гинекология, урология", – продолжает Бабий.
По ее мнению, главная "фишка" крымских санаториев – уникальные методики, наработанные еще советскими специалистами, в сочетании с современными возможностями медицины и новым оборудованием – в этом смысле крымские здравницы быстро "перевооружаются".

"Еще и сами по себе сакские грязи, рапа являются уникальными. Кроме того, город Саки максимально предусмотрен для передвижения людей на инвалидных колясках. Здесь очень удобная городская среда для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, хорошая социальная среда", – констатирует собеседница агентства.

Что касается Южного берега, его неповторимость - в его природе и истории. Во-первых, это естественный ингаляторий: пышная растительность, сочетание морского и горного воздуха, огромное количество потрясающе красивых и несложных пеших маршрутов. Кроме того, гулять тут интересно – на каждом шагу исторические места, дворцы, парки.
"Просто находиться на ЮБК в период межсезонья сейчас идеально, особенно для сердечников, которые сложно переносят летнюю жару. Это огромные парки санаториев, терренкуры. Плюс прекрасные местные локальные продукты. И никто не отменял энотерапию – один бокал настоящего крымского вина способствует хорошему санаторно-курортному лечению", – убеждена эксперт.

Курортные перспективы

По данным минкурортов, сейчас в Крыму работает 91 санаторий, из них 65 – круглогодично. Гостям здесь предлагают широкий спектр услуг по лечению, оздоровлению и профилактике всевозможных заболеваний, основываясь на опыте и традициях отечественной курортологии. При этом санаторно-курортная отрасль является одной из приоритетных для инвесторов и это не случайно: бизнес видит рост востребованности: только за первое полугодие 2025 года число отдыхающих в санаториях региона выросло на 21,7%, доходность – на 35,7%.
"Несмотря на все геополитические вызовы инвестиционные проекты реализуются согласно намеченным задачам. Так, до 2030 года в рамках возведения новых санаторно-курортных и туристских объектов, планируется к открытию еще 33 объекта на 19 349 номеров, в том числе 8 санаториев на 2 532 номера", – констатируют в курортном ведомстве республики.
Пока инвесторы строят новые здравницы, действующие санатории и СПА-отели активно готовят разнообразные новогодние программы. По словам министра курортов и туризма Крыма Сергей Ганзия, официальный старт бронирования на новогодние праздники и 2026 год будет дан уже в октябре.
