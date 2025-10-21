Рейтинг@Mail.ru
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Об этом заявил глава минкурортов республики Сергей Ганзий.При этом, по словам главы профильного ведомства, аналогичный процесс идет со стороны здравниц региона: пока гостиницы предлагают полноценные оздоровительные программы, санатории предоставляют максимально полный спектр услуг для семей с детьми, в том числе в плане анимации и инфраструктурных изменений.В октябре загрузка средств размещения достигла 47%, в ноябре она ожидается на уровне 27%. Высокий спрос отмечается как на южном, так и на западном побережье, сообщали ранее в минкурортов республики. При этом, по данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление.
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями

Тренд на оздоровление – в Крыму стираются грани между классическими отелями и санаториями

21:35 21.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Об этом заявил глава минкурортов республики Сергей Ганзий.

"Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти. В республике, как и в целом в России, мы отмечаем тренд на оздоровление. И крымская туротрасль отвечает на запросы потребителей актуальным продуктом и востребованными программами", – сказал министр.

При этом, по словам главы профильного ведомства, аналогичный процесс идет со стороны здравниц региона: пока гостиницы предлагают полноценные оздоровительные программы, санатории предоставляют максимально полный спектр услуг для семей с детьми, в том числе в плане анимации и инфраструктурных изменений.
В октябре загрузка средств размещения достигла 47%, в ноябре она ожидается на уровне 27%. Высокий спрос отмечается как на южном, так и на западном побережье, сообщали ранее в минкурортов республики. При этом, по данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление.
