Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
2025-10-21T21:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Об этом заявил глава минкурортов республики Сергей Ганзий.При этом, по словам главы профильного ведомства, аналогичный процесс идет со стороны здравниц региона: пока гостиницы предлагают полноценные оздоровительные программы, санатории предоставляют максимально полный спектр услуг для семей с детьми, в том числе в плане анимации и инфраструктурных изменений.В октябре загрузка средств размещения достигла 47%, в ноябре она ожидается на уровне 27%. Высокий спрос отмечается как на южном, так и на западном побережье, сообщали ранее в минкурортов республики. При этом, по данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостровВ Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуостроваКаким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
