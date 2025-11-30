https://crimea.ria.ru/20251130/v-krymu-khotyat-vklyuchit-turpokhody-v-programmy-reabilitatsii-boytsov-svo-1151131063.html

В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО

радио "спутник в крыму"

илья казаков

мнения

туризм в крыму

отдых в крыму

реабилитация

ветераны сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128186808_0:738:2329:2048_1920x0_80_0_0_deec2ac3d06587ad5ca32e2a010b725b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Программа реабилитации бойцов СВО в Крыму должна включать инклюзивный туризм, в частности, турпоходы по самым живописным и атмосферным местам полуострова, приспособленным для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ветеран СВО, участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков, отметив, что такой проект уже обсуждается в Минтуризма республики.Пока удовлетворительноПо мнению Казакова, инфраструктура для людей с ограниченными возможностям – а их сегодня немало среди ветеранов специальной военной операции, – пока еще недостаточно приспособлена везде, где это необходимо, включая крупные города страны.Ситуацию в Крыму в этом смысле он назвал в среднем удовлетворительной, отметив, что во всех регионах республики есть над чем работать, хотя и многое сделано.Так, например, по словам Казакова, не везде колясочнику можно спуститься на пляж, хотя именно пляжный отдых на полуострове в приоритете, к тому же плавание как таковое имеет, как известно, ни с чем не сравнимый оздоровительный эффект.Кроме того, там, где есть определенные подвижки в развитии инклюзивного туризма и появился, например, инклюзивный дайвинг, нет всего комплекса услуг, которые необходимы человеку с особенностями здоровья, чтобы тот мог погрузиться с аквалангом, поплавать, почувствовать себя в невесомости, забыв о своих физических изъянах, выйти на берег, переодеться и уехать домой, добавил спикер.Медицинской реабилитации малоПо словам ветерана, доработать эти нюансы призван проект, который он задумал и уже обсуждает с руководством Министерства курортов и туризма Крыма.Он отметил, что уже через полгода сможет начать свое новое служение стране – теперь на государственной службе, и своей первостепенной задачей считает совершенствование программы реабилитации бойцов СВО в Крыму благодаря внедрению проектов инклюзивного туризма.По мнению Кузнецова, это в том числе должны быть походы по живописным местам полуострова по специально разработанным маршрутам и с определенными нагрузками, которые будут рассчитывать специалисты.Он напомнил, что в Крыму есть аналог севастопольского проекта – Большая Крымская тропа, но сегодня не вся она подготовлена, и людям, передвигающимся на протезах или колясках, будет сложно вообще где-то здесь побывать, и продумать это необходимо, сказал Кузнецов.Крым подходит всемЭта часть реабилитации очень важна для бойцов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), которое наблюдается после прохождения боевых действий, и в этом смысле Крым уникальное место, подчеркнул Кузнецов.В числе топ-5 мест, которые должны стать доступными для ветеранов спецоперации с ОВЗ, он перечислил Новый Свет, дворцы (Воронцовский, Массандровский и Ливадийский), Балаклаву, мыс Тарханкут и Бельбекскую долину, отметив, что Крым прекрасен и удивителен тем, что через каждые 40 километров он абсолютно другой.При этом, говоря об адаптации достопримечательностей для людей с ограниченными возможностями здоровья, Кузнецов признает, что достроить инфраструктуру не везде будет возможно, и называет этот вопрос важным, но дискуссионным.Привлечь бизнесСделать же в целом общественную среду в Крыму более гостеприимной и доступной для всех лиц особенностями здоровья – общая задача, и государству в ней должен помочь бизнес, считает Казаков. Для этого, по его мнению, предпринимателям можно давать некие преференции, при этом четко дать понять, какие есть приоритеты.В частности, по его мнению, некоторые изменения должны произойти в организации отдыха людей с ОВЗ, в том числе ветеранов спецоперации, в гостиничном бизнесе.И о тех, кто идет навстречу и помогает людям с ОВЗ адаптироваться в обществе, нужно говорить больше, чтобы о них знали и уважали, считает Кузнецов.Возможности безграничныЕсли же говорить о ресурсах вообще, о людях и природе, то, мнению Кузнецова, возможности Крыма с точки зрения реабилитации людей с ОВЗ – а это должны быть не только ветераны СВО, но и дети, и взрослые жители регионов, на здоровье которых сказались боевые действия, – безграничны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостейВ Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 летВ Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий

