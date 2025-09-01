Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС

https://crimea.ria.ru/20250901/sammit-zavershen--osnovnye-itogi-vstrechi-liderov-stran-shos-1149134374.html
2025-09-01T22:09
2025-09-01T22:09
2025-09-01T22:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в китайском Тяньцзине завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.
Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации. Кроме того, в рамках двухдневного мероприятия прозвучали важные заявления российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Основное – в подборке РИА Новости Крым
.
Тяньцзиньская декларация
Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества принял центральный документ встречи на высшем уровне – Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на сайте объединения
.
В частности в документе задекларированы решения учредить банк развития ШОС, поддержать усилия по обеспечению мира и развития Афганистана, совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ, адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям, продолжить диалог с организацией на высоком уровне.
Кроме того декларация осуждает терроризм во всех его формах, удары США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре, действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа, содержит заявление о готовности к военному сотрудничеству. Также подписано соглашение по противодействию угрозам безопасности государств-членов.
Лидеры стран выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО, заявили о готовности сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступили за сохранение космоса свободным от оружия, призвали устранить преграды в спорте, договорились о развитии сотрудничества в сферах науки, сельского хозяйства, туризма, транспорта, электронной торговли, призвали способствовать укреплению института семьи.
Также поприветствовали резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, заявили о необходимости отражения исторической правды о Второй мировой войне, отметили важность диалога с ЕАЭС и АСЕАН. В соотвествии с документом, председательство передается Киргизии.
Инициатива Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.
"Мы должны отстаивать концепцию глобального управления, основанную на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, укреплять единство и сотрудничество, противостоять политике односторонних действий, твердо отстаивать статус и авторитет ООН, а также эффективно реализовывать незаменимую и важную роль организации в глобальном управлении", – заявил он.
Всего инициатива содержит пять пунктов:
- о создании более справедливой и рациональной системы глобального управления на принципах суверенного равенства;
- о верховенстве международного права;
- о необходимости придерживаться принципа многосторонности;
- о необходимо отстаивать подход, ориентированный на людей;
- о развитии организации, систематическом планировании и поступательном развитии.
Выступление Путина
"Россия поддерживает инициативу
председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", – заявил президент России Владимир Путин.
По его мнению, именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансирована и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют, подчеркнул российский лидер. В частности, совокупный ВВП участников организации растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он увеличился более чем на пять процентов
, промышленное производство — на 4,6 процента.
Глава российского государства также указал на необходимость вернуть традиционные ценности на международную повестку дня, сообщил, что сегодня на рассмотрении в организации находятся более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, затронул тему украинского урегулирования
.
"Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", – сказал Путин.
Также президент РФ Владимир Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров. В том числе российский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с премьером Непала Шарма Оли. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире.
