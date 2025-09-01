Рейтинг@Mail.ru
Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/sammit-zavershen--osnovnye-itogi-vstrechi-liderov-stran-shos-1149134374.html
Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС
Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС
В понедельник в китайском Тяньцзине завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T22:09
2025-09-01T22:14
саммит шос-2025 в китае
шос
китай
визит путина в китай
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149134258_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_040767563079c7ab28df69f74b6ef4a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в китайском Тяньцзине завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации. Кроме того, в рамках двухдневного мероприятия прозвучали важные заявления российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Основное – в подборке РИА Новости Крым.Тяньцзиньская декларацияСовет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества принял центральный документ встречи на высшем уровне – Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на сайте объединения.В частности в документе задекларированы решения учредить банк развития ШОС, поддержать усилия по обеспечению мира и развития Афганистана, совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ, адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям, продолжить диалог с организацией на высоком уровне.Кроме того декларация осуждает терроризм во всех его формах, удары США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре, действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа, содержит заявление о готовности к военному сотрудничеству. Также подписано соглашение по противодействию угрозам безопасности государств-членов.Лидеры стран выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО, заявили о готовности сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступили за сохранение космоса свободным от оружия, призвали устранить преграды в спорте, договорились о развитии сотрудничества в сферах науки, сельского хозяйства, туризма, транспорта, электронной торговли, призвали способствовать укреплению института семьи.Также поприветствовали резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, заявили о необходимости отражения исторической правды о Второй мировой войне, отметили важность диалога с ЕАЭС и АСЕАН. В соотвествии с документом, председательство передается Киргизии.Инициатива Си ЦзиньпинаПредседатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.Всего инициатива содержит пять пунктов:- о создании более справедливой и рациональной системы глобального управления на принципах суверенного равенства;- о верховенстве международного права;- о необходимости придерживаться принципа многосторонности;- о необходимо отстаивать подход, ориентированный на людей;- о развитии организации, систематическом планировании и поступательном развитии.Выступление Путина"Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", – заявил президент России Владимир Путин.По его мнению, именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансирована и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют, подчеркнул российский лидер. В частности, совокупный ВВП участников организации растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он увеличился более чем на пять процентов, промышленное производство — на 4,6 процента.Глава российского государства также указал на необходимость вернуть традиционные ценности на международную повестку дня, сообщил, что сегодня на рассмотрении в организации находятся более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, затронул тему украинского урегулирования.Также президент РФ Владимир Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров. В том числе российский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с премьером Непала Шарма Оли. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отношений России и ИндииШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си ЦзиньпинПутин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149134258_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_35efc280daf92ce0c52a436f220038b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саммит шос-2025 в китае, шос, китай, визит путина в китай, политика, внешняя политика
Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС

Лидеры стран ШОС подписали Тяньцзиньскую декларацию

22:09 01.09.2025 (обновлено: 22:14 01.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в китайском Тяньцзине завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.
Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации. Кроме того, в рамках двухдневного мероприятия прозвучали важные заявления российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Основное – в подборке РИА Новости Крым.

Тяньцзиньская декларация

Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества принял центральный документ встречи на высшем уровне – Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на сайте объединения.
В частности в документе задекларированы решения учредить банк развития ШОС, поддержать усилия по обеспечению мира и развития Афганистана, совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ, адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям, продолжить диалог с организацией на высоком уровне.
Кроме того декларация осуждает терроризм во всех его формах, удары США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре, действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа, содержит заявление о готовности к военному сотрудничеству. Также подписано соглашение по противодействию угрозам безопасности государств-членов.
Лидеры стран выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО, заявили о готовности сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступили за сохранение космоса свободным от оружия, призвали устранить преграды в спорте, договорились о развитии сотрудничества в сферах науки, сельского хозяйства, туризма, транспорта, электронной торговли, призвали способствовать укреплению института семьи.
Также поприветствовали резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, заявили о необходимости отражения исторической правды о Второй мировой войне, отметили важность диалога с ЕАЭС и АСЕАН. В соотвествии с документом, председательство передается Киргизии.

Инициатива Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.
"Мы должны отстаивать концепцию глобального управления, основанную на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, укреплять единство и сотрудничество, противостоять политике односторонних действий, твердо отстаивать статус и авторитет ООН, а также эффективно реализовывать незаменимую и важную роль организации в глобальном управлении", – заявил он.
Всего инициатива содержит пять пунктов:
- о создании более справедливой и рациональной системы глобального управления на принципах суверенного равенства;
- о верховенстве международного права;
- о необходимости придерживаться принципа многосторонности;
- о необходимо отстаивать подход, ориентированный на людей;
- о развитии организации, систематическом планировании и поступательном развитии.

Выступление Путина

"Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", – заявил президент России Владимир Путин.
По его мнению, именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансирована и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют, подчеркнул российский лидер. В частности, совокупный ВВП участников организации растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он увеличился более чем на пять процентов, промышленное производство — на 4,6 процента.
Глава российского государства также указал на необходимость вернуть традиционные ценности на международную повестку дня, сообщил, что сегодня на рассмотрении в организации находятся более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, затронул тему украинского урегулирования.
"Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", – сказал Путин.
Также президент РФ Владимир Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров. В том числе российский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с премьером Непала Шарма Оли. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин
Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
 
Саммит ШОС-2025 в КитаеШОСКитайВизит Путина в КитайПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника
22:09Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС
21:38В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
21:21В Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников
20:45Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
20:33В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
20:02Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
19:50В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников
19:03Как проходит классификация отелей в Крыму
18:46ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
18:35Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
17:48Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
17:26В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
Лента новостейМолния