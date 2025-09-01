https://crimea.ria.ru/20250901/sammit-zavershen--osnovnye-itogi-vstrechi-liderov-stran-shos-1149134374.html

Саммит завершен – основные итоги встречи лидеров стран ШОС

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149134258_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_040767563079c7ab28df69f74b6ef4a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в китайском Тяньцзине завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации. Кроме того, в рамках двухдневного мероприятия прозвучали важные заявления российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Основное – в подборке РИА Новости Крым.Тяньцзиньская декларацияСовет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества принял центральный документ встречи на высшем уровне – Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на сайте объединения.В частности в документе задекларированы решения учредить банк развития ШОС, поддержать усилия по обеспечению мира и развития Афганистана, совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ, адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям, продолжить диалог с организацией на высоком уровне.Кроме того декларация осуждает терроризм во всех его формах, удары США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре, действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа, содержит заявление о готовности к военному сотрудничеству. Также подписано соглашение по противодействию угрозам безопасности государств-членов.Лидеры стран выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО, заявили о готовности сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступили за сохранение космоса свободным от оружия, призвали устранить преграды в спорте, договорились о развитии сотрудничества в сферах науки, сельского хозяйства, туризма, транспорта, электронной торговли, призвали способствовать укреплению института семьи.Также поприветствовали резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, заявили о необходимости отражения исторической правды о Второй мировой войне, отметили важность диалога с ЕАЭС и АСЕАН. В соотвествии с документом, председательство передается Киргизии.Инициатива Си ЦзиньпинаПредседатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.Всего инициатива содержит пять пунктов:- о создании более справедливой и рациональной системы глобального управления на принципах суверенного равенства;- о верховенстве международного права;- о необходимости придерживаться принципа многосторонности;- о необходимо отстаивать подход, ориентированный на людей;- о развитии организации, систематическом планировании и поступательном развитии.Выступление Путина"Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", – заявил президент России Владимир Путин.По его мнению, именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансирована и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют, подчеркнул российский лидер. В частности, совокупный ВВП участников организации растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он увеличился более чем на пять процентов, промышленное производство — на 4,6 процента.Глава российского государства также указал на необходимость вернуть традиционные ценности на международную повестку дня, сообщил, что сегодня на рассмотрении в организации находятся более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, затронул тему украинского урегулирования.Также президент РФ Владимир Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров. В том числе российский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с премьером Непала Шарма Оли. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отношений России и ИндииШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си ЦзиньпинПутин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС

