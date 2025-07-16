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России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники
России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники - РИА Новости Крым, 16.07.2025
России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники
России будет выгодно совместно со странами Евразийского экономического союза развивать собственное высокотехнологичное производство, особенно в части... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T15:23
2025-07-16T15:29
геннадий онищенко
мнения
россия
еаэс
медицина
здравоохранение в россии
новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. России будет выгодно совместно со странами Евразийского экономического союза развивать собственное высокотехнологичное производство, особенно в части диагностического и лечебного оборудования. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он сообщил, что по оценке Минздрава, на сегодняшний день порядка 60% медицинских изделий в России обеспечивается за счет продукции отечественного и союзного производства. Однако в сфере высокоточного оборудования еще есть отставание.Академик также напомнил, что несмотря на наднациональные процедуры регистрации в рамках ЕАЭС, каждая страна сохраняет собственные регуляторные требования к допуску медицинских изделий. Это, по его мнению, обеспечивает дополнительную защиту граждан.Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одно государство в мире, включая ведущие экономики планеты, не может на 100% обеспечить себя собственными медицинскими изделиями и оборудованием.Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований. глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом годуВ России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – ПутинКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт
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геннадий онищенко, мнения, россия, еаэс, медицина, здравоохранение в россии, новости, экономика
России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники

Россия в союзе с ЕАЭС может создавать критически важные медизделия и вакцины – эксперт

15:23 16.07.2025 (обновлено: 15:29 16.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. России будет выгодно совместно со странами Евразийского экономического союза развивать собственное высокотехнологичное производство, особенно в части диагностического и лечебного оборудования. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Это вопрос национальной безопасности. Возможность выпускать критически важные медизделия, вакцины и препараты – показатель суверенитета государства", – подчеркнул академик во время видеомоста со странами ЕАЭС в пресс-центре "России сегодня".

Он сообщил, что по оценке Минздрава, на сегодняшний день порядка 60% медицинских изделий в России обеспечивается за счет продукции отечественного и союзного производства. Однако в сфере высокоточного оборудования еще есть отставание.
Академик также напомнил, что несмотря на наднациональные процедуры регистрации в рамках ЕАЭС, каждая страна сохраняет собственные регуляторные требования к допуску медицинских изделий. Это, по его мнению, обеспечивает дополнительную защиту граждан.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одно государство в мире, включая ведущие экономики планеты, не может на 100% обеспечить себя собственными медицинскими изделиями и оборудованием.
Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований. глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России.
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