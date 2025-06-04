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Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким композитора Евгения Доги. Текст телеграммы опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T10:24
2025-06-04T10:24
2025-06-04T10:25
утраты
культура
владимир путин (политик)
россия
новости
евгений дога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким композитора Евгения Доги. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.Владимир Путин отметил, что Евгений Дога был выдающимся композитором, автором популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам.Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность – яркая страница истории нашей многонациональной культуры, добавил президент России.Евгений Дога ушел из жизни на 89-м году жизни 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, культура, владимир путин (политик), россия, новости, евгений дога
Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Евгения Доги
10:24 04.06.2025 (обновлено: 10:25 04.06.2025)