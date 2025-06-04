https://crimea.ria.ru/20250604/putin-nazval-tvorchestvo-kompozitora-evgeniya-dogi-yarkoy-stranitsey-istorii-1146929395.html

Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории

Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким композитора Евгения Доги. Текст телеграммы опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T10:24

2025-06-04T10:24

2025-06-04T10:25

утраты

культура

владимир путин (политик)

россия

новости

евгений дога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким композитора Евгения Доги. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.Владимир Путин отметил, что Евгений Дога был выдающимся композитором, автором популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам.Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность – яркая страница истории нашей многонациональной культуры, добавил президент России.Евгений Дога ушел из жизни на 89-м году жизни 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, владимир путин (политик), россия, новости, евгений дога