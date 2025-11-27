https://crimea.ria.ru/20251127/ogranichenie-proezda-i-strelba-v-bolshoy-yalte-v-pyatnitsu-proydut-ucheniya-1151229855.html
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
2025-11-27T19:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма в пятницу, 28 ноября, с утра и до вечера будут проходить антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, тренировки стартуют в 9 утра и продолжатся до 18:00.В этот период также ограничат движение транспорта. Схему движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фото и видеосъемки проводимых мероприятий.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
