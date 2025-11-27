https://crimea.ria.ru/20251127/ogranichenie-proezda-i-strelba-v-bolshoy-yalte-v-pyatnitsu-proydut-ucheniya-1151229855.html

Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения

Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения

В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма в пятницу, 28 ноября, с утра и до вечера будут проходить антитеррористические учения. Об этом предупредила глава... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T19:46

2025-11-27T19:46

2025-11-27T19:46

крым

большая ялта

ялта

симеиз

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_dc552dbf592ef86c0cc3140eea7fd106.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма в пятницу, 28 ноября, с утра и до вечера будут проходить антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, тренировки стартуют в 9 утра и продолжатся до 18:00.В этот период также ограничат движение транспорта. Схему движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фото и видеосъемки проводимых мероприятий.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

большая ялта

ялта

симеиз

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, большая ялта, ялта, симеиз, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, антитеррор