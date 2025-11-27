Рейтинг@Mail.ru
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/ogranichenie-proezda-i-strelba-v-bolshoy-yalte-v-pyatnitsu-proydut-ucheniya-1151229855.html
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма в пятницу, 28 ноября, с утра и до вечера будут проходить антитеррористические учения. Об этом предупредила глава... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T19:46
2025-11-27T19:46
крым
большая ялта
ялта
симеиз
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_dc552dbf592ef86c0cc3140eea7fd106.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма в пятницу, 28 ноября, с утра и до вечера будут проходить антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, тренировки стартуют в 9 утра и продолжатся до 18:00.В этот период также ограничат движение транспорта. Схему движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фото и видеосъемки проводимых мероприятий.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
большая ялта
ялта
симеиз
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45503af0fa53223b03ee1864d253131f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, большая ялта, ялта, симеиз, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, антитеррор
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения

На Южном берегу Крыма 28 ноября проведут учения со стрельбой и ограничением движения

19:46 27.11.2025
 
© РИА Новости КрымУчения "Барс-Крым" в Крыму
Учения Барс-Крым в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма в пятницу, 28 ноября, с утра и до вечера будут проходить антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, тренировки стартуют в 9 утра и продолжатся до 18:00.
"Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", - написала она в своем Telegram-канале.
В этот период также ограничат движение транспорта. Схему движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.
Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фото и видеосъемки проводимых мероприятий.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБольшая ЯлтаЯлтаСимеизУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
21:05Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
20:46Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
20:41Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек 0:58
20:33В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
Лента новостейМолния