Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-i-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-1151329971.html
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели информирует пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T20:23
2025-12-01T20:23
роспотребнадзор
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше чем неделей ранее на 16,3%, уточнили в ведомстве.Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.27 ноября в Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек. В Крыму с начала ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей, сообщал глава республики Сергей Аксенов по состоянию на 16 ноября.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусеВ России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, орви
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Крыму и Севастополе выросла на 11 и 16 процентов за неделю – РПН

20:23 01.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается незначительный рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 7498 человек <...> Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,3%, но ниже уровня эпидемического порога <...>", – говорится в сообщении.
В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше чем неделей ранее на 16,3%, уточнили в ведомстве.
Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.
В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.
27 ноября в Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек. В Крыму с начала ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей, сообщал глава республики Сергей Аксенов по состоянию на 16 ноября.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5
 
РоспотребнадзорНовости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОРВИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
18:32Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
18:10В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
17:57В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
17:47Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
17:3570-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
17:18Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
17:07Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
16:52В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
Лента новостейМолния