В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 01.12.2025

В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели информирует пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T20:23

2025-12-01T20:23

2025-12-01T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше чем неделей ранее на 16,3%, уточнили в ведомстве.Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.27 ноября в Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек. В Крыму с начала ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей, сообщал глава республики Сергей Аксенов по состоянию на 16 ноября.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусеВ России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

