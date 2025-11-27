Рейтинг@Mail.ru
Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа
Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа
В Севастополе завершена кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек, информирует в среду пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T06:08
2025-11-27T06:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершена кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек, информирует в среду пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, в рамках прививочной кампании использовали вакцины отечественного производства "Ультрикс Квадри" – для детей от 6 месяцев до 9 лет и беременных женщин, "Совигрипп" и "Флю-М" – для взрослых, а также "Гриппол квадривалент" – для всех групп населения. Все они соответствуют актуальным для текущего эпидсезона штаммам, подчеркнули в правительстве."На сегодняшний день использованы все объемы поставленной вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок и регионального бюджета", - констатировали в пресс-службе.В Крыму с начала ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей, сообщал глава республики Сергей Аксенов по состоянию на 16 ноября.
Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа

В Севастополе на 100 процентов выполнили план вакцинации от гриппа – власти

06:08 27.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершена кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек, информирует в среду пресс-служба правительства города.
"Прививку против гриппа сделали 364 141 человек — это 65,2% от совокупного населения города и 100% от плана по вакцинации. В том числе были привиты 76 986 детей", - информируют власти города.
По данным пресс-службы, в рамках прививочной кампании использовали вакцины отечественного производства "Ультрикс Квадри" – для детей от 6 месяцев до 9 лет и беременных женщин, "Совигрипп" и "Флю-М" – для взрослых, а также "Гриппол квадривалент" – для всех групп населения. Все они соответствуют актуальным для текущего эпидсезона штаммам, подчеркнули в правительстве.
"На сегодняшний день использованы все объемы поставленной вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок и регионального бюджета", - констатировали в пресс-службе.
В Крыму с начала ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей, сообщал глава республики Сергей Аксенов по состоянию на 16 ноября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз
ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
 
Лента новостейМолния