Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа

В Севастополе завершена кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек, информирует в среду пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершена кампания вакцинации против гриппа, в ее ходе прививки получили более 364 тысяч человек, информирует в среду пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, в рамках прививочной кампании использовали вакцины отечественного производства "Ультрикс Квадри" – для детей от 6 месяцев до 9 лет и беременных женщин, "Совигрипп" и "Флю-М" – для взрослых, а также "Гриппол квадривалент" – для всех групп населения. Все они соответствуют актуальным для текущего эпидсезона штаммам, подчеркнули в правительстве."На сегодняшний день использованы все объемы поставленной вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок и регионального бюджета", - констатировали в пресс-службе.В Крыму с начала ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей, сообщал глава республики Сергей Аксенов по состоянию на 16 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИКогда в Россию придет эпидемия гриппа – прогнозОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
