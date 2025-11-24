https://crimea.ria.ru/20251124/vpervye-v-istorii-chelovek-umer-ot-ptichego-grippa-h5n5--1151128760.html

Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5 - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5 со смертельным исходом... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T11:39

2025-11-24T11:39

2025-11-24T11:57

птичий грипп

роспотребнадзор

сша

в мире

здоровье

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122307184_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_6664cc0765bccf15188da4fb85d19dae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5 со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Вирус гриппа H5N5 периодически выявляют в ряде европейских стран, а также в США и Канаде, как правило, инфицированы им дикие птицы. Однако в этому году, в том числе, зарегистрированы случаи инфицирования H5N5 среди млекопитающих, например, лис, тюленей и других животных, добавили в пресс-службе.В ведомстве заверили, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" находятся в состоянии постоянной готовности к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе варианта H5N5. Используемые диагностические тест-системы высокочувствительны, выявляют все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5."Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Научные организации ведомства участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и ведут углубленное изучение их эпидемического и пандемического потенциала", - добавляют ученые.Ранее сообщалось, что из-за эпидемии птичьего гриппа в США с прилавков магазинов исчезли куриные яйца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новый тест для диагностики вируса денгеРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки МарбургВ России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

птичий грипп, роспотребнадзор, сша, в мире, здоровье, безопасность, новости