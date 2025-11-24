Рейтинг@Mail.ru
Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5 - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/vpervye-v-istorii-chelovek-umer-ot-ptichego-grippa-h5n5--1151128760.html
Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5 со смертельным исходом... РИА Новости Крым, 24.11.2025
Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

Впервые в мире человек умер от птичьего гриппа H5N5 - данные на контроле Роспотребнадзора

11:39 24.11.2025 (обновлено: 11:57 24.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5 со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора мониторят информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался. Случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N5 – первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом. При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1", - говорится в сообщении.
Вирус гриппа H5N5 периодически выявляют в ряде европейских стран, а также в США и Канаде, как правило, инфицированы им дикие птицы. Однако в этому году, в том числе, зарегистрированы случаи инфицирования H5N5 среди млекопитающих, например, лис, тюленей и других животных, добавили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" находятся в состоянии постоянной готовности к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе варианта H5N5. Используемые диагностические тест-системы высокочувствительны, выявляют все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5.
"Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Научные организации ведомства участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и ведут углубленное изучение их эпидемического и пандемического потенциала", - добавляют ученые.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии птичьего гриппа в США с прилавков магазинов исчезли куриные яйца.
Лента новостейМолния