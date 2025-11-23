https://crimea.ria.ru/20251123/v-rossii-razrabotali-novyy-test-dlya-diagnostiki-virusa-denge-1151060651.html
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
2025-11-23T08:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН).Быстрая и точная диагностика не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но и имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения, а также принятия необходимых противоэпидемических мер, отметили в ведомстве.Лихорадка денге относится к острым вирусным трансмиссивным инфекциям, несвоевременная диагностика чревата тяжелым и осложненным течением болезни. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам, уточнили в ведомстве.Заразиться лихорадкой можно через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом: Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в Африке, добавили в пресс-службе РПН.Ранее сообщалось, что ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения. Также ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов. Кроме того, первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий РоспотребнадзораПротивочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН).
"Ученые ФБУН ЦНИИ (Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" – ред.) Роспотребнадзора создали первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Выявление вируса всего за 30-️35 минут вместо нескольких часов с помощью стандартного ПЦР- анализа", – говорится в сообщении.
Быстрая и точная диагностика не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но и имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения, а также принятия необходимых противоэпидемических мер, отметили в ведомстве.
Лихорадка денге относится к острым вирусным трансмиссивным инфекциям, несвоевременная диагностика чревата тяжелым и осложненным течением болезни. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам, уточнили в ведомстве.
Заразиться лихорадкой можно через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом: Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в Африке, добавили в пресс-службе РПН.
Ранее сообщалось, что ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему
для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения. Также ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов
. Кроме того, первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита
В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест
, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.
