Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251123/v-rossii-razrabotali-novyy-test-dlya-diagnostiki-virusa-denge-1151060651.html
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге - РИА Новости Крым, 23.11.2025
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
Российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T08:45
2025-11-23T08:45
новости
здоровье
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_9229a2980c6a9ecab669afe034f1c7e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН).Быстрая и точная диагностика не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но и имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения, а также принятия необходимых противоэпидемических мер, отметили в ведомстве.Лихорадка денге относится к острым вирусным трансмиссивным инфекциям, несвоевременная диагностика чревата тяжелым и осложненным течением болезни. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам, уточнили в ведомстве.Заразиться лихорадкой можно через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом: Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в Африке, добавили в пресс-службе РПН.Ранее сообщалось, что ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения. Также ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов. Кроме того, первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий РоспотребнадзораПротивочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_9820821b13adcb0072dc534a5f991a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, наука и технологии
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге

Российские ученые разработал новый тест для быстрой диагностики вируса денге

08:45 23.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН).
"Ученые ФБУН ЦНИИ (Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" – ред.) Роспотребнадзора создали первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Выявление вируса всего за 30-️35 минут вместо нескольких часов с помощью стандартного ПЦР- анализа", – говорится в сообщении.
Быстрая и точная диагностика не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но и имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения, а также принятия необходимых противоэпидемических мер, отметили в ведомстве.
Лихорадка денге относится к острым вирусным трансмиссивным инфекциям, несвоевременная диагностика чревата тяжелым и осложненным течением болезни. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам, уточнили в ведомстве.
Заразиться лихорадкой можно через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом: Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в Африке, добавили в пресс-службе РПН.
Ранее сообщалось, что ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения. Также ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов. Кроме того, первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
 
НовостиЗдоровьеРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
08:11Крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений
07:47Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
07:02Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения
01:05В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
23:48Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО
23:35В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:33Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день
20:52Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
20:52"Грандиозный эксперимент": что ждет западный Донбасс после освобождения
20:41Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
20:05В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
19:48Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
19:10В Крыму в 2025 году обнаружили останки еще 15 бойцов Красной Армии
18:41План Трампа по Украине и обращение Зеленского к нации – топ недели
18:12Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
17:41В Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
17:10В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
Лента новостейМолния