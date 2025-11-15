https://crimea.ria.ru/20251115/rossiyskie-uchenye-sozdali-vaktsinu-dlya-profilaktiki-likhoradki-marburg-1150943049.html
Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
Ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения. Об РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке болезни, вызванной вирусом Марбург в Эфиопии, где уже заявили, что обнаруженный новый вирус относится к тому же штамму, о котором ранее сообщалось в других странах Восточной Африки, сообщили в ведомстве.Отмечается, что российские специалисты проводят постоянный мониторинг ситуации и оценивают возможные эпидемиологические риски для РФ, а также осуществляют усиленный санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через границу, используя систему "Периметр".В Роспотребнадзоре рассказали, что лихорадка Марбург – это острое зоонозное вирусное заболевание, которое характеризуется тяжелым течением и высокой летальностью. Для заболевания типичны поражение печени, желудочно‑кишечного тракта и центральной нервной системы и геморрагический синдром, отмечают специалисты.При контакте с инфицированными больными людьми Роспотребнадзор рекомендует гражданам учитывать эпидемиологическую обстановку в стране назначения при планировании заграничных поездок, а по возвращении в РФ в течение как минимум 14 дней внимательно наблюдать за своим самочувствием."При появлении признаков инфекционного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить о факте поездки", – предупредили в ведомстве.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о выявлении первого в России завозного случая лихорадки чикунгунья в этом году. В ведомстве отметили, что все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, где высоки риски заражения вирусами Денге и чикунгунья, прививок от которых нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.
15.11.2025
