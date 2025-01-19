https://crimea.ria.ru/20250119/epidemiya-ptichego-grippa-v-ssha-iz-magazinov-strany-ischezli-kurinye-yaytsa-1143467482.html

Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца

Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца

Американские покупатели столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц и одновременно резким ростом цен на них на фоне эпидемии птичьего гриппа,... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T15:46

2025-01-19T15:46

2025-01-19T15:20

сша

новости

птичий грипп

здоровье

цены на куриные яйца

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Американские покупатели столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц и одновременно резким ростом цен на них на фоне эпидемии птичьего гриппа, охватившей США, передает корреспондент РИА Новости.В пригороде Вашингтона этот товар отсутствует уже не первый день."В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства", – написано на табличке, размещенной в отделе одного из продуктовых магазинов.Сотрудники магазина в разговоре с РИА Новости сообщили, что резко сократились объемы поставок, при этом наблюдается ажиотаж со стороны покупателей.При этом фиксированной цены на яйца, как утверждают сотрудники торговой сети, больше нет."Мы пишем цену вручную, поэтому какой она будет, я сказать не могу", – признался кассир.В нескольких других магазинах вблизи Вашингтона куриных яиц тоже нет, а там, где они пока есть, стоимость товара выросла с порядка шести долларов до девяти за упаковку из 12 яиц. При этом нет гарантии поставок даже при цене на треть выше обычной.Цены на товар при покупке онлайн сильно отличаются. Стоимость яиц начинается от 4,7 доллара за упаковку из 12 яиц и доходит до 12 долларов без учета налога с продаж.Как подсчитало ранее РИА Новости на основе данных американского статистического ведомства, средняя стоимость яиц в США по итогам декабря достигла максимальных с зимы 2023 года 4,15 доллара за дюжину. В январе, по данным портала Trading Economics, средняя стоимость яиц достигла уже 6,12 доллара за ту же упаковку и продолжает расти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, птичий грипп, здоровье, цены на куриные яйца