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Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца
Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца
Американские покупатели столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц и одновременно резким ростом цен на них на фоне эпидемии птичьего гриппа,... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T15:46
2025-01-19T15:20
сша
новости
птичий грипп
здоровье
цены на куриные яйца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Американские покупатели столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц и одновременно резким ростом цен на них на фоне эпидемии птичьего гриппа, охватившей США, передает корреспондент РИА Новости.В пригороде Вашингтона этот товар отсутствует уже не первый день."В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства", – написано на табличке, размещенной в отделе одного из продуктовых магазинов.Сотрудники магазина в разговоре с РИА Новости сообщили, что резко сократились объемы поставок, при этом наблюдается ажиотаж со стороны покупателей.При этом фиксированной цены на яйца, как утверждают сотрудники торговой сети, больше нет."Мы пишем цену вручную, поэтому какой она будет, я сказать не могу", – признался кассир.В нескольких других магазинах вблизи Вашингтона куриных яиц тоже нет, а там, где они пока есть, стоимость товара выросла с порядка шести долларов до девяти за упаковку из 12 яиц. При этом нет гарантии поставок даже при цене на треть выше обычной.Цены на товар при покупке онлайн сильно отличаются. Стоимость яиц начинается от 4,7 доллара за упаковку из 12 яиц и доходит до 12 долларов без учета налога с продаж.Как подсчитало ранее РИА Новости на основе данных американского статистического ведомства, средняя стоимость яиц в США по итогам декабря достигла максимальных с зимы 2023 года 4,15 доллара за дюжину. В январе, по данным портала Trading Economics, средняя стоимость яиц достигла уже 6,12 доллара за ту же упаковку и продолжает расти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
сша, новости, птичий грипп, здоровье, цены на куриные яйца
Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца

Из-за эпидемии птичьего гриппа в США с прилавков магазинов исчезли куриные яйца

15:46 19.01.2025
 
© РИА Новости . Магомед Алиев / Перейти в фотобанкУтилизация кур из-за птичьего гриппа
Утилизация кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Магомед Алиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Американские покупатели столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц и одновременно резким ростом цен на них на фоне эпидемии птичьего гриппа, охватившей США, передает корреспондент РИА Новости.
В пригороде Вашингтона этот товар отсутствует уже не первый день.
"В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства", – написано на табличке, размещенной в отделе одного из продуктовых магазинов.
Сотрудники магазина в разговоре с РИА Новости сообщили, что резко сократились объемы поставок, при этом наблюдается ажиотаж со стороны покупателей.

"Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает", – сказал продавец.

При этом фиксированной цены на яйца, как утверждают сотрудники торговой сети, больше нет.
"Мы пишем цену вручную, поэтому какой она будет, я сказать не могу", – признался кассир.
В нескольких других магазинах вблизи Вашингтона куриных яиц тоже нет, а там, где они пока есть, стоимость товара выросла с порядка шести долларов до девяти за упаковку из 12 яиц. При этом нет гарантии поставок даже при цене на треть выше обычной.

"Мы не знаем, будут ли яйца на следующей неделе. Их нет нигде в округе. Это эпидемия. Нет куриц – нет и яиц", – сказала продавец.

Цены на товар при покупке онлайн сильно отличаются. Стоимость яиц начинается от 4,7 доллара за упаковку из 12 яиц и доходит до 12 долларов без учета налога с продаж.
Как подсчитало ранее РИА Новости на основе данных американского статистического ведомства, средняя стоимость яиц в США по итогам декабря достигла максимальных с зимы 2023 года 4,15 доллара за дюжину. В январе, по данным портала Trading Economics, средняя стоимость яиц достигла уже 6,12 доллара за ту же упаковку и продолжает расти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
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