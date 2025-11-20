https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-rastet-zabolevaemost-meningitom--chto-v-krymu-1151050152.html

В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму

В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму

В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T12:07

2025-11-20T12:07

2025-11-20T12:07

эксклюзивы риа новости крым

крым

роспотребнадзор

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

инфекции

менингит

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f3a2999e6378dc4cff9ee9ffc9dd372.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в целом по России с начала года наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако благодаря эффективным противоэпидемическим мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение и формирование крупных групповых очагов."Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах России, где принимаются необходимые профилактические меры. В настоящее время ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня", - говорится в Telegram-канале ведомства.Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с больными. При первых симптомах недомогания немедленно обратиться к врачу.Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). Наиболее опасны генерализованные формы, которые зачастую имеют молниеносное течение. Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.Признаками болезни могут являться мучительные головные боли, распространяющиеся в область шеи, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, спутанность сознания, нарушении координации, дневная сонливость.Ранее врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк, рассказывала, что рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий РоспотребнадзораКогда в Россию придет эпидемия гриппа – прогнозОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, инфекции, менингит, новости крыма