В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в целом по России с начала года наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако благодаря эффективным противоэпидемическим мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение и формирование крупных групповых очагов."Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах России, где принимаются необходимые профилактические меры. В настоящее время ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня", - говорится в Telegram-канале ведомства.Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с больными. При первых симптомах недомогания немедленно обратиться к врачу.Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). Наиболее опасны генерализованные формы, которые зачастую имеют молниеносное течение. Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.Признаками болезни могут являться мучительные головные боли, распространяющиеся в область шеи, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, спутанность сознания, нарушении координации, дневная сонливость.Ранее врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк, рассказывала, что рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе.
В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму

В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции – Роспотребнадзор

12:07 20.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"У нас в регионе стабильная обстановка, регистрируются совсем единичные случаи. В год порядка трех-четырех всего. И это как дети, так и взрослые", - рассказали в ведомстве.
При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в целом по России с начала года наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако благодаря эффективным противоэпидемическим мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение и формирование крупных групповых очагов.
"Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах России, где принимаются необходимые профилактические меры. В настоящее время ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с больными. При первых симптомах недомогания немедленно обратиться к врачу.
Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). Наиболее опасны генерализованные формы, которые зачастую имеют молниеносное течение. Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
Признаками болезни могут являться мучительные головные боли, распространяющиеся в область шеи, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, спутанность сознания, нарушении координации, дневная сонливость.
Ранее врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк, рассказывала, что рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе.
