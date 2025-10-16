Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:31
2025-10-16T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По его данным, иммунизация проводится в 34 медорганизациях региона: это 91 прививочный кабинет, 143 врачебные амбулатории, 293 фельдшерско-акушерских пункта. Сделать прививку можно в любом медучреждении, независимо от прикрепления. Также создано 187 выездных прививочных бригад и 15 мобильных пунктов.Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели, напомнил он.В Крыму и Севастополе за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше, сообщали ранее в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек

В Крыму вакцинацию от гриппа прошли почти 500 тысяч человек – Аксенов

12:31 16.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПрививки
Прививки
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году планируется вакцинировать 63 % населения республики – это более 1 млн 157 тысяч человек, из них более 288 тысяч детей. По состоянию на 15 октября вакцинировано более 498 тысяч человек", – проинформировал Аксенов.
По его данным, иммунизация проводится в 34 медорганизациях региона: это 91 прививочный кабинет, 143 врачебные амбулатории, 293 фельдшерско-акушерских пункта. Сделать прививку можно в любом медучреждении, независимо от прикрепления. Также создано 187 выездных прививочных бригад и 15 мобильных пунктов.
"Призываю руководителей крымских предприятий и организаций инициировать выездную вакцинацию своих сотрудников. Для согласования даты приезда медицинских работников следует обращаться в ближайшую поликлинику", - призвал глава республики.
Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели, напомнил он.
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше, сообщали ранее в региональном управлении Роспотребнадзора.
