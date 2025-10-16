https://crimea.ria.ru/20251016/v-krymu-privivki-ot-grippa-poluchili-pochti-polmilliona-chelovek-1150225395.html

В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек

В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек

С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По его данным, иммунизация проводится в 34 медорганизациях региона: это 91 прививочный кабинет, 143 врачебные амбулатории, 293 фельдшерско-акушерских пункта. Сделать прививку можно в любом медучреждении, независимо от прикрепления. Также создано 187 выездных прививочных бригад и 15 мобильных пунктов.Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели, напомнил он.В Крыму и Севастополе за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше, сообщали ранее в региональном управлении Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуСезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму

