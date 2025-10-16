https://crimea.ria.ru/20251016/v-krymu-privivki-ot-grippa-poluchili-pochti-polmilliona-chelovek-1150225395.html
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:31
2025-10-16T12:31
2025-10-16T12:31
сергей аксенов
орви
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
новости крыма
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150225188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e330fff697eb6d31ff454c10429cb7d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По его данным, иммунизация проводится в 34 медорганизациях региона: это 91 прививочный кабинет, 143 врачебные амбулатории, 293 фельдшерско-акушерских пункта. Сделать прививку можно в любом медучреждении, независимо от прикрепления. Также создано 187 выездных прививочных бригад и 15 мобильных пунктов.Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели, напомнил он.В Крыму и Севастополе за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше, сообщали ранее в региональном управлении Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуСезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150225188_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_b357490df33edaf363d50b76fc0d2fbd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, орви, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, вакцинация
В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
В Крыму вакцинацию от гриппа прошли почти 500 тысяч человек – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году планируется вакцинировать 63 % населения республики – это более 1 млн 157 тысяч человек, из них более 288 тысяч детей. По состоянию на 15 октября вакцинировано более 498 тысяч человек", – проинформировал Аксенов.
По его данным, иммунизация проводится в 34 медорганизациях региона: это 91 прививочный кабинет, 143 врачебные амбулатории, 293 фельдшерско-акушерских пункта. Сделать прививку можно в любом медучреждении, независимо от прикрепления. Также создано 187 выездных прививочных бригад и 15 мобильных пунктов.
"Призываю руководителей крымских предприятий и организаций инициировать выездную вакцинацию своих сотрудников. Для согласования даты приезда медицинских работников следует обращаться в ближайшую поликлинику", - призвал глава республики.
Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели, напомнил он.
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тысяч человек
, это меньше, чем неделей раньше, сообщали ранее в региональном управлении Роспотребнадзора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: