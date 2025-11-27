Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе в России. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T11:16
2025-11-27T11:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе в России. Ранее в СМИ появилась информация о распространении нового вируса в Москве и Подмосковье. Среди симптомов - высокая температура, кашель и боль в ушах.В ведомстве отметили, что на данный момент в стране происходит сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наиболее эффективная мера профилактики и защиты от последнего – вакцинация.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул.
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом необычном вирусе в России

11:16 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе в России.
Ранее в СМИ появилась информация о распространении нового вируса в Москве и Подмосковье. Среди симптомов - высокая температура, кашель и боль в ушах.

"В рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами Роспотребнадзора, в Российской Федерации не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что на данный момент в стране происходит сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наиболее эффективная мера профилактики и защиты от последнего – вакцинация.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул.
