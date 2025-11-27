https://crimea.ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-oproverg-feyki-o-novom-neobychnom-viruse--1151222108.html

Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе в России. РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T11:16

2025-11-27T11:16

2025-11-27T11:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе в России. Ранее в СМИ появилась информация о распространении нового вируса в Москве и Подмосковье. Среди симптомов - высокая температура, кашель и боль в ушах.В ведомстве отметили, что на данный момент в стране происходит сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наиболее эффективная мера профилактики и защиты от последнего – вакцинация.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппаВ России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

