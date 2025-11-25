Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/v-rossii-vyroslo-chislo-zabolevshikh--grippom-i-orvi-1151166348.html
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в целом по стране продолжает расти, за неделю зафиксировано больше 6 тысяч новых случаев. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T14:20
2025-11-25T14:21
россия
новости
здравоохранение в россии
грипп
орви
роспотребнадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146937385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d5d5fa63e6abd022318d3822790bf2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в целом по стране продолжает расти, за неделю зафиксировано больше 6 тысяч новых случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В ведомстве подчеркнули, что этот показатель в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,8% – число случаев за семь дней составило около 8,2 тысячи.На данный момент от гриппа и ОРВИ привито более 73 миллиона граждан, что составляет 49,6% населения страны. Для защиты от простуды Роспотребнадзор призывает соблюдать общие меры профилактики.Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,4%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше показателя прошлой семидневки. Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается кампания по вакцинации населения. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
россия, новости, здравоохранение в россии, грипп, орви, роспотребнадзор
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в России показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 17%

14:20 25.11.2025 (обновлено: 14:21 25.11.2025)
 
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в целом по стране продолжает расти, за неделю зафиксировано больше 6 тысяч новых случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"На 47-й неделе текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 17,9% по сравнению с 46-й неделей. Зарегистрировано свыше 6,4 тысяч случаев гриппа", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что этот показатель в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,8% – число случаев за семь дней составило около 8,2 тысячи.
На данный момент от гриппа и ОРВИ привито более 73 миллиона граждан, что составляет 49,6% населения страны. Для защиты от простуды Роспотребнадзор призывает соблюдать общие меры профилактики.
Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,4%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше показателя прошлой семидневки.
Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается кампания по вакцинации населения. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
