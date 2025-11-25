https://crimea.ria.ru/20251125/v-rossii-vyroslo-chislo-zabolevshikh--grippom-i-orvi-1151166348.html

В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в целом по стране продолжает расти, за неделю зафиксировано больше 6 тысяч новых случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В ведомстве подчеркнули, что этот показатель в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,8% – число случаев за семь дней составило около 8,2 тысячи.На данный момент от гриппа и ОРВИ привито более 73 миллиона граждан, что составляет 49,6% населения страны. Для защиты от простуды Роспотребнадзор призывает соблюдать общие меры профилактики.Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,4%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше показателя прошлой семидневки. Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается кампания по вакцинации населения. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогнозВ России растет заболеваемость менингитом – что в КрымуЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь

