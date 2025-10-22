https://crimea.ria.ru/20251022/lekarstva-za-schet-byudzheta--skolko-rossiyan-poluchat-besplatnuyu-pomosch-1150358520.html

Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь

Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь

Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T17:10

2025-10-22T17:10

2025-10-22T17:10

россия

новости

татьяна голикова

здравоохранение в россии

национальный проект "здравоохранение"

лекарства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147993091_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_38dad2843a2e02e1003eef0e1d708bae.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".По ее словам, за счет федерального бюджета оплачиваются самые дорогостоящие препараты. Еще 18 млн человек обеспечиваются лекарствами за счет бюджетов субъектов РФ. При этом 85% закупаемых государством лекарственных препаратов изготавливаются в России.Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуЛечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаКрым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, татьяна голикова, здравоохранение в россии, национальный проект "здравоохранение", лекарства