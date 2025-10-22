Рейтинг@Mail.ru
Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T17:10
2025-10-22T17:10
россия
новости
татьяна голикова
здравоохранение в россии
национальный проект "здравоохранение"
лекарства
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".По ее словам, за счет федерального бюджета оплачиваются самые дорогостоящие препараты. Еще 18 млн человек обеспечиваются лекарствами за счет бюджетов субъектов РФ. При этом 85% закупаемых государством лекарственных препаратов изготавливаются в России.Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия".
россия, новости, татьяна голикова, здравоохранение в россии, национальный проект "здравоохранение", лекарства
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".
"В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" за счет федерального бюджета лекарства получают свыше восьми миллионов человек, в рамках ОМС более шести – это больные с онкологическими заболеваниями", – цитирует Голикову РИА Новости.
По ее словам, за счет федерального бюджета оплачиваются самые дорогостоящие препараты. Еще 18 млн человек обеспечиваются лекарствами за счет бюджетов субъектов РФ. При этом 85% закупаемых государством лекарственных препаратов изготавливаются в России.
Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия".
