В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-i-sevastopole-stalo-bolshe-zabolevshikh-orvi-1150974836.html
В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ
В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила главный специалист - эксперт отдела РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь.Пока циркуляции вирусов гриппа на территории Крыма не регистрировано. Заболеваемость коронавирусом остается на уровне предыдущих недель, есть незначительные колебания - то снижение, то небольшой рост заболеваемости, но каких-нибудь форс-мажорных ситуаций по ковиду сейчас не наблюдается, добавила эксперт.Ранее в понедельник главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
Новости
крым, новости крыма, роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ выросла на 12% в Крыму и на 22% в Севастополе

15:00 17.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь.
"На последней отчетной неделе, с 10 по16 ноября, на территории Республики Крым отмечается незначительное повышение уровня заболеваемости респираторными инфекциями - на 11,9% по Крыму и на 22% по городу Севастополь", - сообщила Гудзь.
Пока циркуляции вирусов гриппа на территории Крыма не регистрировано. Заболеваемость коронавирусом остается на уровне предыдущих недель, есть незначительные колебания - то снижение, то небольшой рост заболеваемости, но каких-нибудь форс-мажорных ситуаций по ковиду сейчас не наблюдается, добавила эксперт.

"В Республике Крым и Севастополе продолжается вакцинальная кампания населения против гриппа, кто не успел - еще может получить прививку в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации. До конца ноября прививки против гриппа будут проводиться. И пока циркуляции вирусов гриппа на территории полуострова не зарегистрировано, целесообразно сделать прививку, чтобы до подъема уровня заболеваемости выработался иммунитет", - заключила Гудзь.

Ранее в понедельник главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
