В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ

2025-11-17

2025-11-17T15:00

2025-11-17T14:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь.Пока циркуляции вирусов гриппа на территории Крыма не регистрировано. Заболеваемость коронавирусом остается на уровне предыдущих недель, есть незначительные колебания - то снижение, то небольшой рост заболеваемости, но каких-нибудь форс-мажорных ситуаций по ковиду сейчас не наблюдается, добавила эксперт.Ранее в понедельник главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуВозможна ли эпидемия ОРВИ в РоссииЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь

