ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Для того, чтобы защитить себя от респираторных вирусных инфекций, прежде всего, нужно помнить о правилах личной гигиены. А именно - тщательно мыть руки с мылом, по возможности обрабатывать кожу рук антисептиками после посещения общественных мест и транспорта. Также нужно стараться соблюдать дистанцию.При этом самой главной рекомендацией, которая поможет противостоять ОРВИ, доктор назвал ведение здорового образа жизни."Нужно отказаться от вредных привычек, соблюдать рациональный режим труда и отдыха, не перетруждаться, иметь соответствующий возрасту и состоянию здоровья уровень физической активности, а также стараться, чтобы в рационе было достаточное количество овощей и фруктов, не менее 500 граммов в сутки", - сказал Мещеряков.По его словам, благотворно сказываются на состоянии иммунитета регулярная физическая активность и закаливание - на воздухе или при помощи водных процедур. В домашних условиях, например, можно прибегнуть к процедуре контрастного душа. Кроме того, он рекомендовал сделать прививку от гриппа, период вакцинации еще не завершен.Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли эпидемия ОРВИ в РоссииЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощьНовые правила ОМС в России – какие изменения внесли

