ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Для того, чтобы защитить себя от респираторных вирусных инфекций, прежде всего, нужно помнить о правилах личной гигиены. А именно - тщательно мыть руки с мылом, по возможности обрабатывать кожу рук антисептиками после посещения общественных мест и транспорта. Также нужно стараться соблюдать дистанцию.При этом самой главной рекомендацией, которая поможет противостоять ОРВИ, доктор назвал ведение здорового образа жизни."Нужно отказаться от вредных привычек, соблюдать рациональный режим труда и отдыха, не перетруждаться, иметь соответствующий возрасту и состоянию здоровья уровень физической активности, а также стараться, чтобы в рационе было достаточное количество овощей и фруктов, не менее 500 граммов в сутки", - сказал Мещеряков.По его словам, благотворно сказываются на состоянии иммунитета регулярная физическая активность и закаливание - на воздухе или при помощи водных процедур. В домашних условиях, например, можно прибегнуть к процедуре контрастного душа. Кроме того, он рекомендовал сделать прививку от гриппа, период вакцинации еще не завершен.Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.
В Крыму циркулируют не гриппозные вирусы и сезонный COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
"До сих пор циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы и ряд других. Сейчас в Крыму заболеваемость не превышает сезонный эпидемиологический порог. Отмечена и вялотекущая коронавирусная инфекция, поскольку она теперь тоже носит сезонный характер", - рассказал специалист.
Для того, чтобы защитить себя от респираторных вирусных инфекций, прежде всего, нужно помнить о правилах личной гигиены. А именно - тщательно мыть руки с мылом, по возможности обрабатывать кожу рук антисептиками после посещения общественных мест и транспорта. Также нужно стараться соблюдать дистанцию.
"Например, если в общественном транспорте вы заметили человека с явными признаками простудного заболевания, нужно либо надеть медицинскую маску, либо постараться дистанцироваться от этого человека на расстояние более двух метров, чтобы минимизировать количество выделяемых от него вирусов, чтобы они в меньшей степени попадали на ваши одежду и кожу", - пояснил он.
При этом самой главной рекомендацией, которая поможет противостоять ОРВИ, доктор назвал ведение здорового образа жизни.
"Нужно отказаться от вредных привычек, соблюдать рациональный режим труда и отдыха, не перетруждаться, иметь соответствующий возрасту и состоянию здоровья уровень физической активности, а также стараться, чтобы в рационе было достаточное количество овощей и фруктов, не менее 500 граммов в сутки", - сказал Мещеряков.
По его словам, благотворно сказываются на состоянии иммунитета регулярная физическая активность и закаливание - на воздухе или при помощи водных процедур. В домашних условиях, например, можно прибегнуть к процедуре контрастного душа. Кроме того, он рекомендовал сделать прививку от гриппа, период вакцинации еще не завершен.
Привиться от гриппа в Крыму
можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.
