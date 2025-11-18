https://crimea.ria.ru/20251118/kogda-v-rossiyu-pridet-epidemiya-grippa--prognoz-1151000415.html

Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз

Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз

Рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T14:41

2025-11-18T14:41

2025-11-18T14:41

геннадий онищенко

грипп

здоровье

общество

новости

вакцина

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.При этом в северных регионах России, по его словам, подъем заболеваемости может начаться раньше. В частности, в последнее время рост отмечали в Якутии и в Магадане, хотя на данный момент его удалось погасить. В остальных регионах сейчас картина выглядит спокойной."На 47-й неделе заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями развивается по тем прогнозам, которые у нас были. В целом по стране превышения нет. Ситуация выглядит примерно так: 44 больных на 10 тысяч населения, что где-то на 46% ниже базовой линии текущего периода", – сказал академик.Он напомнил, что единственной специфической мерой профилактики является вакцинация. В первую очередь прививки нужно получить школьникам, сотрудникам больших коллективов, пожилым, а также людям со специальными показаниями, отметил специалист. На сегодняшний день вакцинированы около 60 миллионов россиян, что составляет 40% всего населения страны, уточнил Онищенко.Среди других мер профилактики эксперт выделил умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, нормальное питание и сон, отказ от длительного просмотра телевизора и гаджетов.Сейчас Роспотребнадзор фиксирует некоторый сезонный подъем заболеваемости гриппом, сообщали ранее во вторник в ведомстве. За неделю зарегистрировано около 2,9 тысяч случаев заболевания. При этом статистика ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититьсяВ Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппаВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, грипп, здоровье, общество, новости, вакцина, вакцинация