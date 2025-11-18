https://crimea.ria.ru/20251118/kogda-v-rossiyu-pridet-epidemiya-grippa--prognoz-1151000415.html
Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз
Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз
Рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T14:41
2025-11-18T14:41
2025-11-18T14:41
геннадий онищенко
грипп
здоровье
общество
новости
вакцина
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.При этом в северных регионах России, по его словам, подъем заболеваемости может начаться раньше. В частности, в последнее время рост отмечали в Якутии и в Магадане, хотя на данный момент его удалось погасить. В остальных регионах сейчас картина выглядит спокойной."На 47-й неделе заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями развивается по тем прогнозам, которые у нас были. В целом по стране превышения нет. Ситуация выглядит примерно так: 44 больных на 10 тысяч населения, что где-то на 46% ниже базовой линии текущего периода", – сказал академик.Он напомнил, что единственной специфической мерой профилактики является вакцинация. В первую очередь прививки нужно получить школьникам, сотрудникам больших коллективов, пожилым, а также людям со специальными показаниями, отметил специалист. На сегодняшний день вакцинированы около 60 миллионов россиян, что составляет 40% всего населения страны, уточнил Онищенко.Среди других мер профилактики эксперт выделил умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, нормальное питание и сон, отказ от длительного просмотра телевизора и гаджетов.Сейчас Роспотребнадзор фиксирует некоторый сезонный подъем заболеваемости гриппом, сообщали ранее во вторник в ведомстве. За неделю зарегистрировано около 2,9 тысяч случаев заболевания. При этом статистика ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититьсяВ Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппаВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c6d4ae069b72c11a1e6eb63fafc5cd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий онищенко, грипп, здоровье, общество, новости, вакцина, вакцинация
Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз
В России рост заболеваемости гриппом начнется со второй декады декабря – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом в России начнется со второй декады декабря, а пиковые значения следует ожидать после школьных зимних каникул. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Если какой-то вброс эволюция нам не сделает, то мы начнем подниматься в декабре, потом прервемся на школьные каникулы и после школьных каникул, после 10 января, у нас с вами появится подъем заболеваемости", – сказал Онищенко в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" .
При этом в северных регионах России, по его словам, подъем заболеваемости может начаться раньше. В частности, в последнее время рост отмечали в Якутии и в Магадане, хотя на данный момент его удалось погасить. В остальных регионах сейчас картина выглядит спокойной.
"На 47-й неделе заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями развивается по тем прогнозам, которые у нас были. В целом по стране превышения нет. Ситуация выглядит примерно так: 44 больных на 10 тысяч населения, что где-то на 46% ниже базовой линии текущего периода", – сказал академик.
Он напомнил, что единственной специфической мерой профилактики является вакцинация. В первую очередь прививки нужно получить школьникам, сотрудникам больших коллективов, пожилым, а также людям со специальными показаниями, отметил специалист. На сегодняшний день вакцинированы около 60 миллионов россиян, что составляет 40% всего населения страны, уточнил Онищенко.
"Вакцинальный период не окончен, вакцинироваться можно. А вот когда будет пик заболеваемости, то вакцинироваться не только бесполезно, но где-то даже и опасно", – подчеркнул он.
Среди других мер профилактики эксперт выделил умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, нормальное питание и сон, отказ от длительного просмотра телевизора и гаджетов.
Сейчас Роспотребнадзор фиксирует некоторый сезонный подъем
заболеваемости гриппом, сообщали ранее во вторник в ведомстве. За неделю зарегистрировано около 2,9 тысяч случаев заболевания. При этом статистика ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: